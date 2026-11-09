No caso fictício, Marta quitou o acordo, mas permaneceu com o nome negativado por 18 dias e teve o crediário recusado. O banco responsabilizou o sistema pela demora. Com o comprovante de quitação e a confirmação escrita da loja, ela procurou a Justiça exigindo retirada imediata do registro e indenização.

Marta pagou o acordo e esperava a baixa do registro

A consumidora havia feito um acordo para quitar a dívida com o banco. Depois do pagamento, guardou o recibo para demonstrar que a obrigação estava encerrada. No entanto, a anotação de inadimplência continuou aparecendo quando seu cadastro foi consultado.

A manutenção do registro negativo ganhou importância quando ela tentou uma compra parcelada. A loja recusou o crediário e informou que a restrição era o motivo. O problema deixou de ser apenas uma atualização atrasada e passou a afetar uma decisão de consumo.

A demora na retirada do nome da lista de devedores trouxe consequências para a consumidora

Por que a compra parcelada foi recusada?

A loja forneceu a Marta a confirmação da recusa ligada ao apontamento. Isso permitiu distinguir a restrição questionada de outras razões possíveis para negar crédito. Aprovação de crediário nunca é garantida, mas a justificativa registrada ajudou a explicar o episódio fictício.

O banco afirmou que a demora seria causada pelo sistema. Essa resposta, isoladamente, não comprova que o prazo legal tenha sido cumprido. Era preciso comparar a data em que o valor foi efetivamente recebido com a data em que a informação saiu do cadastro.

Que documentos ajudaram a contestar a negativação?

A virada ocorreu quando Marta reuniu os recibos do acordo pago, o histórico do atendimento e a resposta da loja. As provas mostraram o pagamento e a consequência prática da restrição. A documentação permitiu discutir fatos verificáveis, sem depender apenas de relatos verbais.

Os registros mais úteis para reconstruir a sequência são:

Acordo: documento que indique o valor e as condições acertadas com o credor.

documento que indique o valor e as condições acertadas com o credor. Pagamento: comprovante com data e identificação da operação realizada.

comprovante com data e identificação da operação realizada. Compensação: confirmação do recebimento integral, quando disponível.

confirmação do recebimento integral, quando disponível. Cadastro: consulta que mostre a restrição e a data de sua permanência.

consulta que mostre a restrição e a data de sua permanência. Loja: resposta documentada sobre o motivo da recusa do crediário.

Guardar a sequência dos acontecimentos ajuda a verificar se o débito foi quitado integralmente. Uma ordem de pagamento ainda não compensada pode exigir apuração. Também é importante conferir se a anotação contestada corresponde à mesma dívida, e não a outro débito.

A recusa do crediário tornou o atraso mais concreto

No exemplo, os 18 dias de negativação passaram a integrar a discussão judicial. O intervalo deve ser confrontado com os dias úteis previstos na regra, pois dezoito dias corridos não equivalem automaticamente a dezoito dias úteis. O momento da quitação efetiva também importa.

A perda daquela compra parcelada foi uma consequência apontada por Marta e sustentada pela confirmação da loja. Ainda assim, a existência de dano indenizável não deve ser presumida em qualquer caso. Outros registros legítimos e as circunstâncias podem mudar a análise.

A justificativa de falha no sistema passou a ser discutida depois que os recibos foram apresentados

Qual prazo o STJ estabelece após a quitação?

A Súmula 548 do STJ determina que cabe ao credor providenciar a exclusão da anotação em cinco dias úteis, após o pagamento integral e efetivo. A contagem começa no primeiro dia útil seguinte à disponibilidade completa do dinheiro, conforme o precedente.

A consulta ao cadastro influencia a oferta de crédito, mas não cria obrigação de a loja aprovar qualquer pedido. A Súmula 385 do STJ também exige atenção à existência de outra inscrição legítima ao avaliar indenização por dano moral.

A sentença fictícia determina a retirada e a indenização

Na decisão criada para essa situação, a Justiça considera o pagamento comprovado, a demora de 18 dias e a documentação da loja. A sentença manda retirar o registro e concede indenização. Esse desfecho pertence apenas ao caso fictício e não descreve um processo real.

Fora da ficção, a conclusão depende das datas efetivas, da origem da anotação e dos documentos disponíveis. O dever de corrigir um registro após a quitação é diferente de prometer indenização em toda situação. Marta encerra o conflito narrado com uma decisão favorável, sem valor indenizatório inventado.