Um hóspede do Hotel Nacional, em Brasília, questionou R$ 3,70 indevidamente cobrados como gorjeta obrigatória pela sauna. A reclamação terminou com a presença da Polícia Militar. Em 2019, a Justiça ordenou a restituição da taxa e fixou indenização de R$ 500 pelo constrangimento público reconhecido judicialmente.

Por que o hóspede questionou a conta da sauna?

O cliente utilizou um serviço de sauna oferecido pelo hotel. Na cobrança, foi acrescentada uma taxa de 10% sobre o serviço, equivalente a R$ 3,70. O hóspede questionou a exigência, entendendo que o adicional não deveria ser obrigatório.

O valor pequeno não foi o único ponto de discussão. O processo passou a tratar do direito de recusar a taxa e da maneira como o hotel reagiu à contestação. A divulgação do tribunal não informa o valor total do uso da sauna além do adicional cobrado.

Hóspede confere uma cobrança adicional pelo uso da sauna de hotel, com comprovante, toalha e entrada da área de lazer ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

A polícia foi chamada durante o conflito

O conflito chegou ao ponto de a Polícia Militar ser acionada. O consumidor alegou que foi constrangido perante funcionários e outros hóspedes. A notícia oficial informa que esse relato foi analisado com o boletim de ocorrência e com a resposta oferecida pelo hotel.

A fonte não traz uma transcrição completa da conversa entre as partes. Por isso, não é possível reconstruir as falas ou atribuir intenções a funcionários. O episódio confirmado é a intervenção policial durante a cobrança e a posterior análise judicial do constrangimento alegado.

O que levou a discussão até a Justiça?

O hóspede levou a discussão ao 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras, pedindo devolução da taxa e indenização. O processo examinou se o adicional de 10% poderia ser exigido de quem já havia pago pelo serviço, além das circunstâncias da cobrança.

Os acontecimentos principais foram:

Serviço: uso da sauna por hóspede do hotel.

uso da sauna por hóspede do hotel. Taxa: adicional de 10%, correspondente a R$ 3,70.

adicional de 10%, correspondente a R$ 3,70. Reclamação: cliente questionou a cobrança obrigatória.

cliente questionou a cobrança obrigatória. Conflito: Polícia Militar foi acionada no local.

Polícia Militar foi acionada no local. Sentença: devolução da taxa e R$ 500 de indenização.

O juiz separou as duas questões: uma era a taxa de R$ 3,70, e outra, o tratamento dispensado ao cliente. A notícia informa que não foi demonstrada necessidade daquele adicional para cobrir custos específicos ou outro prejuízo efetivo que justificasse a exigência.

Hóspede apresenta documentos relacionados à cobrança da sauna em um atendimento judicial, com comprovante e pasta sobre o balcão // Imagem ilustrativa feita por IA

A decisão reconheceu o constrangimento do cliente

Na análise das provas, o magistrado considerou o boletim de ocorrência um indício relevante do que foi relatado. Segundo a notícia judicial, o hotel não apresentou contestação específica capaz de afastar a alegação de constrangimento descrita no documento.

A sentença reconheceu que o caso ultrapassou um aborrecimento comum de consumo. O fato de a cobrança ter provocado a presença da polícia, diante de funcionários e clientes, pesou na avaliação. Isso não significa que toda divergência sobre gorjeta produza automaticamente indenização por dano moral.

Quando a gorjeta pode ser recusada?

A gorjeta costuma ser um valor adicional relacionado ao atendimento. O juiz destacou seu caráter facultativo para o consumidor e diferenciou essa cobrança de uma contraprestação contratada. A análise considerou a taxa exigida no caso concreto e as regras legais aplicáveis.

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, trata de práticas abusivas. Na sentença, foi citada a exigência de vantagem excessiva sem demonstração de contraprestação. O foco foi a cobrança imposta e seu contexto, não uma proibição geral de oferecer gorjeta opcional.

Representação judicial mostra magistrado examinando a cobrança da sauna e os documentos do conflito ocorrido em um hotel de Brasília // Imagem ilustrativa feita por IA

A sentença fixou R$ 500 e devolução da taxa

A decisão divulgada pelo TJDFT determinou a devolução de R$ 3,70 e arbitrou R$ 500 em danos morais. O processo recebeu o número 0714429-69.2018.8.07.0020, conforme o registro oficial.

A fonte consultada confirma a sentença de 2019, mas não informa o efetivo recebimento dos valores nem eventual julgamento posterior. O caso mostra como uma cobrança de pequeno valor pode gerar um conflito judicial maior quando acompanhada de exigência indevida e constrangimento.