Um candidato ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais passou na primeira fase do concurso de 2004, mas foi eliminado por ter três tatuagens. Ele contestou a decisão e concluiu outras etapas por liminar. Em 2016, o STJ anulou a exclusão por considerar os desenhos compatíveis com suas atividades profissionais.

Por que o bombeiro foi eliminado após a prova?

O concurso oferecia ingresso no Corpo de Bombeiros, e o candidato conseguiu aprovação nas provas objetivas. Na etapa médica, porém, a existência de três desenhos na pele levou à sua desclassificação. A discussão passou a envolver a relação entre aparência e aptidão profissional.

Segundo a definição de tatuagem, trata-se de marca permanente aplicada à pele. No processo, o debate não era sobre a técnica ou a beleza dos desenhos, mas sobre se uma restrição médica e estética poderia impedir o acesso à carreira militar.

Braços de candidato mostram tatuagens religiosas e o retrato de uma criança, com examinador ao fundo durante avaliação do concurso // Imagem ilustrativa feita por IA

Três tatuagens provocaram uma disputa judicial

Duas tatuagens retratavam Jesus Cristo, enquanto uma terceira mostrava o filho do candidato. Ele argumentou que nenhuma continha mensagem ofensiva ou contrária às instituições. Também sustentou que ter desenhos no corpo não equivale a apresentar doença incapacitante.

A primeira sentença rejeitou o pedido e aceitou as normas internas dos bombeiros. A justificativa mencionava tatuagens visíveis com qualquer uniforme, incluindo sunga usada em atividades aquáticas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve esse entendimento, e a controvérsia chegou ao tribunal superior.

O que mudou durante a ação na Justiça?

Enquanto o processo avançava, o candidato obteve uma liminar judicial. Isso permitiu que prosseguisse nas demais fases, apesar da exclusão administrativa inicial. A notícia do tribunal registra que ele chegou a ultrapassar o estágio probatório, antes da decisão definitiva da Sexta Turma.

As etapas confirmadas no processo foram:

2004: aprovação inicial na prova objetiva do concurso.

aprovação inicial na prova objetiva do concurso. Exame médico: exclusão por três tatuagens no corpo.

exclusão por três tatuagens no corpo. Liminar: autorização para continuar nas outras fases.

autorização para continuar nas outras fases. Instâncias anteriores: decisões favoráveis à restrição interna.

decisões favoráveis à restrição interna. 2016: STJ declarou nulo o ato de eliminação.

O histórico publicado pelo tribunal permite separar os acontecimentos: a eliminação ocorreu na seleção, a liminar garantiu continuidade temporária e o julgamento posterior examinou a legalidade do impedimento. Essas etapas processuais diferentes não devem ser confundidas com uma aprovação automática de qualquer candidato.

Candidato participa de treinamento de bombeiros em Minas Gerais após autorização judicial, com mangueira e equipamentos operacionais // Imagem ilustrativa feita por IA

O candidato terminou o estágio probatório

A participação nas etapas seguintes mostrou que a barreira inicial havia sido contestada na prática. Mas a autorização provisória não encerrava a discussão jurídica. As decisões anteriores ainda consideravam válida a regra sobre a visibilidade das tatuagens em uniformes da corporação.

O recurso apresentado ao Superior Tribunal de Justiça questionou justamente essa avaliação. A defesa sustentava que a exclusão era discriminatória e não tinha relação comprovada com a função. O julgamento examinou a proporcionalidade da restrição e as atribuições reais do cargo, não o gosto pessoal por tatuagens.

Representação de julgamento mostra magistrados analisando documentos sobre a exclusão de candidato a bombeiro por três tatuagens // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais limites existem para tatuagens em concursos?

A decisão divulgada pelo STJ em junho de 2016 afirmou não haver fundamento válido para considerar menor a aptidão do candidato pelas três tatuagens. O relator foi o ministro Antonio Saldanha Palheiro, e a votação na Sexta Turma ocorreu por unanimidade.

O Supremo Tribunal Federal fixou, em outro processo, o Tema 838: editais não podem barrar candidatos apenas por tatuagens, salvo exceções envolvendo conteúdos que violem valores constitucionais. Trata-se de uma regra geral julgada separadamente, não de uma nova etapa do processo mineiro.

O STJ anulou a eliminação por unanimidade

No REsp 1.086.075, a Sexta Turma reconheceu a nulidade do ato que retirou o candidato da seleção. O tribunal considerou desproporcional tratar aqueles desenhos, visíveis em condições específicas, como obstáculo suficiente para a atividade de soldado bombeiro militar.

A notícia de 2016 não informa uma indenização nem comprova detalhes da vida profissional posterior. O resultado documentado é a invalidação da exclusão, após anos de disputa. O caso delimita uma questão importante: um critério do concurso deve ter fundamento legítimo e relação real com o trabalho.