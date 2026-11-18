Depois de perder uma prova de moto marcada sem aviso, um aluno pagou R$ 210 pela remarcação. A autoescola, porém, não repassou o dinheiro ao órgão responsável. A sentença determinou o ressarcimento e uma reparação de R$ 500 por danos morais, apontando falhas contratuais e de comunicação com o estudante.

A contratação previa aulas para habilitação de motocicleta

Em junho de 2019, o aluno contratou um centro de formação de condutores para obter habilitação da categoria A, destinada a motocicletas. Esperava receber as aulas e o apoio necessário para seguir as etapas de avaliação. O serviço, segundo o processo, não foi integralmente prestado.

A formação costuma envolver aulas e provas dentro de regras próprias, como contextualiza a página sobre centro de formação de condutores. Nesse caso, o problema concreto foi a execução do contrato assumido pela empresa, e não a aprovação ou reprovação do aluno no exame.

Aluno segura comprovante de pagamento em autoescola enquanto uma pista de prova de motocicleta aparece vazia na outra metade // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o aluno acabou faltando à prova de direção?

O aluno afirmou que sua prova prática havia sido marcada pela autoescola sem comunicação de data e horário. Como não sabia quando deveria comparecer, recebeu falta. Esse ponto foi importante para a magistrada ao avaliar se o episódio ultrapassou um simples descumprimento contratual.

O relato também apontou tentativas de resolver o problema diretamente com o estabelecimento. Sem obter a prestação esperada, o consumidor buscou atendimento para fazer o reteste. Foi nesse momento que surgiu a nova cobrança de R$ 210, mais tarde discutida na ação.

O dinheiro do reteste não chegou ao órgão competente

De acordo com a ação, o valor pago para a remarcação do exame não foi repassado pela empresa ao órgão responsável. A autoescola também deixou de cumprir aulas previstas no contrato. A Justiça examinou esses fatos como parte de uma falha na prestação do serviço.

Na notícia oficial do TJDFT, divulgada em 8 de janeiro de 2020, consta que a empresa não compareceu à audiência de conciliação, apesar da intimação. A ausência resultou em revelia, que gera presunção relativa de veracidade, e não aprovação automática de qualquer pedido.

Atendente entrega comprovante de pagamento a aluno em balcão de autoescola, com máquina de cartão e documentos sobre a bancada // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais valores a Justiça mandou devolver ou pagar?

A juíza do 2º Juizado Especial Cível de Ceilândia determinou o ressarcimento dos R$ 210 desembolsados e fixou R$ 500 a título de danos morais. O valor moral foi ligado, em especial, à falta de comunicação sobre a prova e aos prejuízos relatados.

Os pontos que definiram o episódio foram estes:

Contrato : aulas para habilitação de motocicleta

: aulas para habilitação de motocicleta Primeira prova : falta após marcação sem aviso

: falta após marcação sem aviso Reteste : R$ 210 pagos sem repasse

: R$ 210 pagos sem repasse Sentença: R$ 210 de ressarcimento e R$ 500 de danos morais

A sentença também reconheceu o descumprimento contratual da formação. O tribunal informou expressamente que cabia recurso contra a decisão. Não há, na notícia consultada, confirmação de que a autoescola tenha pago os valores ou indicação do eventual resultado de recurso posterior.

Aluno apresenta contrato e comprovante de pagamento a advogada em escritório, com documentos sobre a falha na prestação do serviço // Imagem ilustrativa feita por IA

A falta de aviso também pesa na análise do serviço

Em contratos de ensino de direção, cumprir aulas e informar os passos do processo são partes da entrega esperada. A omissão sobre o agendamento pode impedir o comparecimento do aluno. A Justiça avaliou o conjunto dos documentos, e não apenas o dinheiro do reteste.

O canal público Consumidor.gov.br pode receber reclamações de empresas participantes. Guardar contrato, comprovantes de pagamento, mensagens e registros de tentativas de solução ajuda a demonstrar o ocorrido. A indenização depende dos fatos e provas de cada situação, sem valor automático.

A sentença resolveu definitivamente o caso?

O resultado conhecido é a sentença divulgada em janeiro de 2020, favorável ao aluno nas quantias informadas. Como o próprio tribunal indicou possibilidade de recurso, não é seguro apresentar o desfecho como decisão definitiva sem consultar movimentações posteriores do processo.

A experiência reforça uma exigência simples: a empresa precisa cumprir o serviço contratado e dar informação suficiente sobre exames. Quando existe cobrança sem entrega, comprovantes e registros de contato permitem identificar o problema e buscar a devolução do valor pela via adequada.