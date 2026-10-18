Um carrinho estreito aproveita o vão ao lado da máquina de lavar e cria prateleiras sem reforma. A solução depende de medir largura, profundidade e altura, além de respeitar a folga exigida no manual da lavadora. Com rodinhas, os produtos ficam especialmente fáceis de alcançar e o piso continua acessível.

O vão da lavanderia pode guardar objetos úteis

Ao lado de muitas lavadoras sobra uma faixa que parece pequena para um móvel comum. Um carrinho de prateleiras estreitas pode acomodar panos, escovas e embalagens, aproveitando a altura do espaço. Ele deve ficar independente do aparelho, sem encostar nas partes que vibram.

O ganho não precisa ser contado em litros ou metros quadrados para fazer diferença. Ter cada item em seu lugar reduz a bagunça sobre a máquina e evita deixar produtos de limpeza espalhados. Mas a prioridade é garantir acesso às ligações e circulação adequada.

A solução chama atenção de quem tem pouco espaço disponível para guardar produtos de limpeza

Como escolher a largura sem apertar a lavadora?

Meça o vão na frente, no meio e perto do fundo, porque paredes podem ser irregulares. Antes de comprar, consulte o manual do modelo instalado. A LG orienta reservar espaço para ventilação, uso e manutenção das lavadoras, conforme o tipo de aparelho.

Não trate a folga ao lado como espaço livre para preencher completamente. O carrinho precisa caber no que restar depois das distâncias exigidas pelo fabricante. Meça também a altura do tampo e a profundidade, deixando livre a abertura de portas e tampas.

Um exemplo pronto mede 19 centímetros de largura

O NISSAFORS da IKEA mede 19 cm de largura, 50,5 cm de comprimento e 67 cm de altura. A página informa carga de até 4 kg por prateleira e 12 kg no total. São medidas de um produto específico, não um padrão universal.

Antes de escolher o carrinho, confira quatro pontos que mudam o encaixe:

Largura útil: a medida que sobra após a folga da lavadora.

a medida que sobra após a folga da lavadora. Altura livre: espaço abaixo de bancadas e tubulações.

espaço abaixo de bancadas e tubulações. Profundidade: caminho necessário para puxar o carrinho.

caminho necessário para puxar o carrinho. Carga máxima: peso aceito em cada nível, segundo o fabricante.

Um modelo com rodinhas facilita retirar toda a estrutura para limpar o local. Confira se ele se mantém estável quando carregado e se há peças ou parafusos soltos. A prateleira inferior não deve ficar sujeita a respingos frequentes sem proteção compatível.

Onde colocar produtos sem criar confusão?

Deixe panos e acessórios leves nos níveis de maior acesso. Produtos mais pesados podem ficar nas prateleiras baixas, sempre dentro dos limites de carga. Mantenha tudo nas embalagens originais e não misture substâncias de limpeza em recipientes improvisados.

Organize o uso diário sem bloquear tomada, registro de água, mangueiras ou saída de esgoto. A máquina de lavar roupa precisa continuar acessível para instalação e manutenção. Quando for necessário alcançar a parte traseira, retire o carrinho antes de mexer nas conexões.

O formato estreito permite aproveitar cantinhos onde móveis comuns não caberiam

Quando o carrinho deixa de ser uma boa ideia?

Se o vão corresponde justamente à folga exigida pelo manual, colocar ali qualquer objeto pode atrapalhar a instalação. Também não vale usar um carrinho que faça pressão sobre a lavadora ou impeça observar vazamentos. Espaço pequeno demais pede outra solução, não improviso.

Outra limitação é a segurança de crianças e animais. Embalagens perigosas não devem ficar ao alcance deles, mesmo em prateleiras organizadas. Se o carrinho balançar, reavalie a carga e a estabilidade em vez de apoiar o móvel na máquina.

Limpeza e acesso mantêm o ganho de espaço

O uso só compensa quando dá para puxar o carrinho, varrer o chão e conferir as conexões sem esforço. Uma prateleira fácil de retirar ajuda a perceber água acumulada e poeira perto dos pés da lavadora. Faça a limpeza com o aparelho desligado quando necessário.

Com o encaixe certo, os frascos saem de cima da lavadora e passam para um lugar definido. O ganho real está no espaço organizado, mas sem sacrificar o que o fabricante exige para instalar, ventilar e manter a máquina de lavar.