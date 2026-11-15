O símbolo do filtro do aspirador de pó não tem posição única nem significa troca imediata. Dependendo do aparelho, o aviso aparece no visor ou nem existe. Para decidir pela limpeza ou substituição, identifique corretamente o modelo, o filtro e eventuais alterações na sucção. A leitura do manual evita enganos.
O que o símbolo do filtro realmente indica?
Um ícone de filtro pode ser um lembrete de limpeza, encaixe incorreto ou manutenção. Não existe prova de que todos os aspiradores tenham o mesmo desenho escondido na parte inferior. O significado e a posição mudam conforme a marca, a tecnologia e até a linha de produtos.
O aspirador de pó puxa ar e partículas para um coletor, passando por mecanismos de filtragem. Quando a passagem de ar encontra obstruções ou filtros saturados, a eficiência pode cair. Porém, perda de potência também pode ter outras causas, como mangueira entupida.
A localização dos avisos depende do aparelho
Nos aspiradores mais simples, o principal sinal pode ser um coletor transparente cheio ou um indicador mecânico de sujeira. A Philips informa que alguns modelos mostram uma luz perto da entrada da mangueira. Esse aviso pode indicar coletor cheio, não necessidade de filtro novo.
Nos aparelhos com visor digital, a informação pode estar na tela junto aos alertas de funcionamento. Outros não oferecem nenhum aviso automático. Virar o aparelho à procura de um símbolo universal pode não ajudar e ainda expor peças. O manual com o número do modelo é a referência mais confiável.
Como saber se já é hora de limpar o filtro?
Alguns sinais apontam para a necessidade de verificar o sistema: sucção menor do que o habitual, poeira acumulada no coletor e fluxo de ar irregular. Antes de abrir qualquer compartimento, desligue da tomada ou desconecte a bateria, conforme o manual do equipamento.
- Aviso no visor: leia a mensagem completa e diferencie limpeza de troca.
- Coletor cheio: esvazie quando atingir o limite indicado.
- Mangueira: observe se existe algum bloqueio acessível.
- Filtro sujo: siga as instruções específicas para retirar e limpar.
- Cheiro incomum: interrompa o uso e procure a causa.
- Peça danificada: avalie substituição compatível com o modelo.
Não lave todos os filtros por conta própria. Alguns são laváveis e reutilizáveis, enquanto outros devem ser substituídos ou limpos apenas a seco. Produtos químicos e calor excessivo podem danificar materiais filtrantes. Colocar o filtro ainda úmido também pode prejudicar o aparelho.
Limpar e trocar filtros não são a mesma coisa
O filtro lavável pode continuar em uso depois de limpo e completamente seco, desde que esteja íntegro. O descartável precisa ser substituído no prazo ou condição informados pelo fabricante. Nem toda luz de manutenção significa comprar peça nova, e adiar o cuidado pode prejudicar a sucção.
A marca, o tipo de sujeira e a frequência de uso mudam o intervalo recomendado. Em ambientes com muito pó fino, a inspeção pode precisar ser mais frequente. Nunca use o aspirador sem o filtro exigido pelo projeto. Isso pode permitir que resíduos alcancem partes internas.
O manual do modelo indica o cuidado correto
A Dyson explica os alertas do V11, incluindo aviso de filtro para lavar e de encaixe incorreto. Para esse modelo, a fabricante recomenda secagem de pelo menos 24 horas após lavar. Essa orientação não deve ser aplicada automaticamente a outros aparelhos.
Localize o código do modelo na etiqueta de identificação e procure o manual oficial correspondente. A etiqueta pode estar na base, mas isso não significa que haja ali um indicador de troca. O importante é reconhecer qual alerta seu aparelho realmente possui e seguir a manutenção indicada.
Quando a falta de sucção exige outra verificação?
Se o coletor e o filtro estão em ordem, examine bocal, tubo e mangueira conforme o manual. Fios de cabelo ou objetos pequenos podem bloquear a passagem do ar. Ruídos anormais, cheiro de queimado e desligamentos repetidos exigem parar o uso e buscar assistência.
O cuidado começa pela identificação correta do aparelho. Não existe um símbolo obrigatório na parte de baixo que resolva sozinho a dúvida sobre os filtros. Reconhecer o tipo de aviso, seguir as instruções de limpeza e respeitar a hora de trocar a peça ajuda a preservar o funcionamento.
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