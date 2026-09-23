EM FOCO Resumo da matéria 01 Nem sempre no máximo Tecidos leves podem ficar presos ao bocal quando a sucção está alta demais, tornando a limpeza mais difícil. 02 Ajuste ao material Alguns aspiradores oferecem níveis próprios para cortinas, estofados e superfícies que não suportam puxões fortes. 03 Modelos são diferentes Seletores, válvulas e modos eletrônicos variam entre aparelhos, então o manual indica como reduzir a força corretamente.

O controle de sucção do aspirador adapta a força ao material limpo. Cortinas, almofadas e tecidos leves podem ser puxados demais no máximo. Reduzir a potência, quando o modelo permite, ajuda a trabalhar com superfícies delicadas sem prender o bocal nem deformar o tecido, tornando a limpeza doméstica mais controlada.

Por que o aspirador tem mais de um nível de sucção?

O aspirador usa diferença de pressão para carregar poeira e partículas, mas mais sucção nem sempre melhora a tarefa. Em tecidos leves, força excessiva pode prender o material no bocal e dificultar o movimento durante a limpeza.

Por isso, muitos modelos oferecem seletor, botões de potência ou uma entrada de ar no cabo. Esses recursos permitem reduzir a força sem abandonar a limpeza, ajustando o aparelho ao peso e à resistência da superfície que está sendo aspirada.

Reduzir a força pode deixar o movimento do aspirador mais fácil sobre algumas superfícies delicadas

Qual potência combina com cortinas e estofados leves?

Um manual da Miele associa níveis menores a cortinas e tecidos leves, enquanto níveis mais altos aparecem para pisos duros e sujeira intensa. A lógica é evitar que um material flexível seja puxado com força desnecessária para dentro do bocal.

Em estofados delicados, comece com potência menor e aumente somente se necessário. O ponto certo é aquele em que o bocal remove a poeira sem agarrar o tecido, deformar uma almofada ou obrigar você a puxar o acessório com força.

Como perceber que a sucção está forte demais?

O sinal mais evidente é o tecido colar no acessório e acompanhar cada movimento. Quando isso acontece, reduzir a potência ou abrir o controle de ar, se disponível, deixa a passagem do bocal mais suave e evita puxões repetidos.

Outro sinal é precisar fazer muita força para deslizar o acessório mesmo em uma superfície leve. A limpeza deve manter contato suficiente para retirar pó, mas sem transformar a sucção excessiva em resistência que dificulta cada passada.

A seguir listamos 4 sinais de excesso que indicam quando vale reduzir a força do aspirador:

Tecido preso: a cortina ou capa fica colada no bocal.

a cortina ou capa fica colada no bocal. Bocal difícil: o acessório exige força demais para se mover.

o acessório exige força demais para se mover. Material deformado: almofadas e tecidos leves são puxados para dentro.

almofadas e tecidos leves são puxados para dentro. Passadas travadas: a potência alta atrapalha o movimento em vez de ajudar.

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O ajuste permite adaptar o aparelho ao tipo de material que está sendo limpo naquele momento

Os controles funcionam da mesma forma em todos os aspiradores?

Não existe um único comando para todos os aparelhos. Alguns usam seletor giratório, outros botões, válvula no cabo ou modos eletrônicos. Por isso, o manual do modelo é a melhor referência para saber qual ajuste foi criado para cortinas, almofadas e outras superfícies.

Modelos mais novos podem trocar a regulagem manual por modos específicos para diferentes materiais. A ideia permanece semelhante: adaptar potência e acessórios à superfície, em vez de considerar o máximo como configuração obrigatória para toda a casa.

A seguir listamos 3 tipos de ajuste que podem aparecer em aspiradores de diferentes modelos:

DADOS EM FOCO Formas de controlar a força Formas comuns de adaptar a força de limpeza do aspirador Controle Como atua Uso prático Seletor de potência Aumenta ou reduz a sucção Adapta a força ao tecido Entrada de ar Alivia rapidamente a sucção Ajuda quando o bocal prende Modo delicado Ajusta o funcionamento Protege superfícies sensíveis

Quando vale aumentar a força novamente?

Pisos resistentes, carpetes apropriados e sujeira pesada podem pedir mais potência, desde que o manual e o acessório permitam. O ajuste deve acompanhar a tarefa: menos força nos delicados, mais força onde o material suporta e a sujeira exige.

Usar o controle de sucção como parte da limpeza deixa o aspirador mais versátil. Em vez de manter tudo no máximo, você pode escolher a força necessária para cada superfície, preservando tecidos leves e recuperando potência quando chegar a áreas mais resistentes.