Para limpar box de vidro, use detergente suave diluído e pano macio, se o fabricante permitir, e termine com enxágue e secagem. Depois de cada banho, passe um rodinho para tirar as gotas antes que sequem. A limpeza remove a película de sujeira, enquanto a secagem ajuda a adiar o retorno das marcas no vidro.

Por que o vidro fica esbranquiçado depois do banho?

Uma gota pode sumir e deixar uma marca no lugar. Isso acontece quando a água evapora e os minerais dissolvidos ficam sobre o vidro. O Serviço Geológico dos Estados Unidos explica que a água dura contém mais cálcio e magnésio e que esses minerais também podem reagir com o sabão.

Uma película de resíduos de sabonete pode se somar aos pontos claros. Perto do chuveiro, onde os respingos são frequentes, o painel costuma receber as duas formas de sujeira. Observar se a marca parece uma camada espalhada ou um contorno de gota ajuda a começar com o cuidado adequado.

Limpeza do box de vidro e prevenção de manchas

Detergente suave e pano macio resolvem a limpeza de rotina

A Sterling indica detergente suave diluído e pano macio para a limpeza de suas portas de banho. Se o manual do seu box permitir, espalhe a solução com um pano de microfibra limpo ou uma esponja macia. Faça movimentos leves, incluindo a base do vidro, onde a água escorre.

Enxágue para levar embora a sujeira que se soltou e o detergente que ficou na superfície. Depois, seque com um pano limpo e sem fiapos. Se o vidro ainda estiver úmido ao verificar o resultado, espere secar antes de decidir se há manchas que merecem outro tratamento.

Como escolher o que fazer diante de cada marca?

O vidro molhado pode parecer limpo e revelar pontos brancos só depois de secar. Ilumine o painel de lado ou observe da parte de fora do box. Assim fica mais fácil distinguir uma região inteira embaçada de manchas esbranquiçadas que aparecem onde as gotas costumam ficar.

O melhor sinal para decidir o próximo passo é o que restou depois da limpeza suave. Uma película recente tende a responder de forma diferente de uma crosta que cresceu ao longo de vários banhos. Observe o tipo de marca e aja de acordo com o que encontrou:

Gotas recentes. Passe o rodinho enquanto a água ainda escorre. Finalize com um pano nos cantos e perto da junção com o perfil.

Passe o rodinho enquanto a água ainda escorre. Finalize com um pano nos cantos e perto da junção com o perfil. Película de sabão. Use o limpador suave indicado para o vidro, retire-o com água e seque para evitar que o próprio produto deixe um filme.

Use o limpador suave indicado para o vidro, retire-o com água e seque para evitar que o próprio produto deixe um filme. Depósito persistente. Procure um produto que o fabricante autorize para aquele painel e verifique a compatibilidade com perfis, vedações e revestimentos próximos.

Limpeza do box de vidro e prevenção de manchas

O rodinho funciona melhor enquanto as gotas ainda estão no vidro

Comece pela parte de cima e faça passadas sobrepostas até embaixo. A lâmina desloca a água acumulada, deixando uma área menor para secar por evaporação. Manter o rodinho ao alcance do banho facilita o hábito, e enxaguar a lâmina evita levar grãos ou sujeira de uma passagem para outra.

Ao terminar, dê atenção às bordas do painel. Junto às vedações, onde a lâmina pode não encostar por inteiro, um pano macio alcança a água que sobrou. Fazer isso nos pontos que demoram a secar costuma poupar esforço na próxima limpeza.

Quando é preciso ter mais cuidado com o produto?

Consulte o manual se o painel tiver tratamento protetor ou película. Um produto adequado para vidro comum pode danificar outro acabamento, assim como respingos podem atingir perfis de alumínio, silicone ou pedra ao redor. Esponjas abrasivas e lâminas rígidas também podem deixar marcas permanentes.

Se as manchas resistirem ao detergente, escolha um limpador autorizado para o seu box e respeite o tempo de aplicação. Vinagre e água sanitária devem permanecer separados. Misturá-los pode liberar vapores perigosos, e a rotina de limpeza do vidro dispensa a combinação de saneantes.

O lugar onde a mancha volta conta mais do que o calendário

Em um box usado várias vezes por dia, o acúmulo pode voltar mais cedo. A dureza da água também influencia esse ritmo. O vidro próximo ao chuveiro recebe respingos em quase todos os banhos, enquanto um canto protegido pode passar dias sem marcas novas.

Depois da primeira limpeza, observe onde o vidro perde a transparência primeiro. Se o problema fica restrito a uma faixa, concentre o cuidado ali e deixe a lavagem do painel inteiro para quando aparecer película em outras áreas. A frequência passa a acompanhar o que você vê no vidro.