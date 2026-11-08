Uma equipe identificou 23 desenhos de navios em pedras de um templo em Chipre usando escaneamento a laser. As linhas desgastadas eram difíceis de ver sem ajuda técnica. O estudo mostra embarcações diferentes e levanta dúvidas sobre quando cada gravação foi feita, já que algumas podem ser de épocas distintas.

Como o laser mostrou desenhos quase invisíveis?

Na cidade antiga de Kition, hoje Larnaca, pesquisadores estudaram pedras de um complexo de templos. O desgaste havia apagado parte das linhas para quem observava a parede diretamente. A Universidade de Cincinnati relata que o escaneamento de alta resolução recuperou detalhes dessas marcas.

O equipamento registrou a superfície em muitos pontos, formando um modelo digital que podia ser analisado no computador. Isso permitiu distinguir traços feitos por pessoas de rachaduras ou irregularidades naturais. Não foi preciso desenhar barcos imaginários sobre a pedra para enxergar o conjunto.

Os desenhos de embarcações podem oferecer pistas sobre a relação da comunidade com o mar

Os 23 navios apresentam seis grupos de embarcação

A equipe identificou 23 representações de navios com características variadas. Há embarcações ligadas ao transporte de mercadorias, galés e tipos intermediários. Alguns desenhos são simples curvas; outros revelam mastros, partes da vela e detalhes que ajudam a comparar as tradições marítimas antigas.

O estudo publicado no International Journal of Nautical Archaeology classificou o conjunto em seis grupos de formas. Entre as referências estão a costa do Levante, Chipre e o mar Egeu. A variedade indica circulação de conhecimentos, mas um desenho sozinho não comprova a origem de seu autor.

Por que havia navios gravados em um templo?

O templo ficava em uma cidade ligada ao Mediterrâneo e ao contato entre comunidades costeiras. Representar barcos em pedra poderia refletir a importância das viagens, do comércio ou de práticas religiosas. Mas a função exata dos desenhos ainda exige cuidado, pois não há uma explicação única confirmada.

Os pesquisadores observaram elementos que diferenciam as figuras:

Casco: formas largas sugerem barcos de carga ou uso misto.

formas largas sugerem barcos de carga ou uso misto. Mastro: linhas verticais ajudam a reconhecer equipamentos de navegação.

linhas verticais ajudam a reconhecer equipamentos de navegação. Proa: alguns desenhos parecem incluir figuras ou extremidades decoradas.

alguns desenhos parecem incluir figuras ou extremidades decoradas. Traços: marcas muito gastas exigem maior cautela na identificação.

O antigo sítio de Kition preserva marcas de muitas fases de ocupação. O local foi estudado antes, porém as novas imagens ajudaram a rever detalhes de registros anteriores. A leitura das gravuras depende também da posição de cada pedra e das mudanças sofridas pelo templo.

As gravuras podem ter idades diferentes

Antes, muitos desenhos eram associados apenas ao final da Idade do Bronze. A nova análise considera que alguns poderiam ter sido feitos mais tarde, já no início da Idade do Ferro. Esse ponto muda a maneira de estudar a continuidade das tradições marítimas.

Os autores compararam a posição das pedras, os reparos da construção e imagens parecidas em outros lugares. Isso fortalece a hipótese de gravuras feitas ao longo do tempo. Ainda assim, não significa conhecer o ano exato em que cada pessoa riscou a parede.

A descoberta mostra como novas técnicas ajudam a estudar construções conhecidas há muito tempo

Como a tecnologia ajuda a preservar informação antiga?

As pedras continuam expostas ao desgaste. Por isso, registrar as linhas em modelos digitais ajuda futuros pesquisadores a comparar detalhes mesmo que a superfície mude. A documentação em três dimensões também facilita localizar cada figura dentro do templo e revisar classificações.

O laser não fornece sozinho a data ou o significado de um barco. Ele revela medidas e formas com mais precisão. A interpretação depende da arqueologia, da história e da comparação com outras evidências materiais encontradas na região.

Kition mostra como o mar ligava diferentes povos

Os desenhos revelam que quem ocupou ou visitou o templo conhecia imagens variadas de embarcações. Esse conjunto ajuda a estudar trocas de técnicas entre comunidades do Mediterrâneo oriental. O achado dá visibilidade a rotas e contatos antigos sem precisar identificar seus autores.

No fim, a descoberta reúne duas novidades: detalhes antes quase invisíveis e a possibilidade de uma cronologia mais longa. Os 23 navios não formam uma fotografia do passado, mas são um registro material importante da vida marítima em Chipre.