Os aviões que voltavam dos combates traziam marcas de tiros. O viés de sobrevivência surge quando eles entram na análise e os abatidos ficam de fora. Na Segunda Guerra Mundial, esse problema levou pesquisadores a estudar como reforçar aeronaves sem confundir os danos observados com aqueles que impediram o retorno.

Por que os furos nos aviões não contavam a história inteira?

Durante a Segunda Guerra Mundial, a análise de danos em aeronaves enfrentou um limite importante: só era possível examinar diretamente os aparelhos que conseguiam retornar. Os aviões perdidos não apareciam na amostra, embora seus danos fossem essenciais para entender os pontos mais vulneráveis.

Um furo em determinada região de um avião sobrevivente indicava que ele suportou ao menos aquele impacto. Já uma área pouco marcada poderia merecer atenção especial. O dado decisivo era considerar também os aviões ausentes, e não interpretar cada marca isoladamente.

A análise dos aviões que retornavam deixava de fora uma parte importante dos dados sobre os ataques – Imagem ilustrativa feita por IA

Abraham Wald desenvolveu um método para estudar a vulnerabilidade

O estatístico Abraham Wald trabalhou com o grupo de pesquisa da Universidade Columbia durante a guerra. Seus memorandos buscaram estimar a chance de uma aeronave ser perdida após receber impactos em diferentes partes, mesmo quando faltavam dados sobre os aparelhos abatidos.

A organização de pesquisa CNA publicou esses memorandos em 1980, décadas depois de sua produção. O registro confirma o trabalho matemático, mas a cena popular de um pesquisador apontando um desenho cheio de furos é uma simplificação didática da investigação.

O que os aviões que não voltaram poderiam revelar?

Se uma região aparecia muito atingida entre os aviões que retornavam, isso podia indicar que o aparelho frequentemente sobrevivia a danos naquele ponto. Já a falta de registros em outra parte não garantia segurança: os aviões atingidos ali talvez não tivessem voltado.

O raciocínio exige comparar a distribuição dos danos com a possibilidade de perda de cada aeronave. Não basta marcar os pontos vazios de um desenho e afirmar que todos eram fatais. O objetivo era estimar vulnerabilidades com dados incompletos, como Wald procurou fazer.

O viés de sobrevivência também aparece fora da guerra

O conceito de viés de sobrevivência descreve um erro de seleção: observar apenas os casos que permaneceram visíveis e deixar de fora os que desapareceram. A comparação fica distorcida quando o grupo ausente tem características importantes para a pergunta que estamos tentando responder.

Antes de concluir algo pelos casos que deram certo, três perguntas são úteis:

Quem apareceu: o conjunto observado inclui apenas sobreviventes ou concluintes?

o conjunto observado inclui apenas sobreviventes ou concluintes? Quem faltou: há pessoas, produtos ou tentativas que desapareceram da análise?

há pessoas, produtos ou tentativas que desapareceram da análise? Como comparar: existem registros que ajudem a entender o grupo ausente?

Em negócios, por exemplo, estudar somente empresas bem-sucedidas pode esconder as que seguiram estratégias parecidas e fecharam. Na educação, comparar apenas estudantes que concluíram um curso pode ignorar quem desistiu. Em ambos os casos, a amostra disponível não representa automaticamente todos.

1. O chamado viés de sobrevivência mostra por que também precisamos considerar os casos que ficaram fora da análise – Imagem ilustrativa feita por IA

Como perceber quando faltam casos na comparação?

O MethodsLab da Universidade de Osnabrück usa uma atividade sobre blindagem para mostrar o problema dos dados incompletos. O exemplo pede observar os aviões que voltaram, mas também pensar em quais informações deixaram de ser registradas porque outros caíram.

Essa pergunta vale para histórias de sucesso, avaliações de produtos antigos e análises de resultados. Quanto mais a seleção favorece apenas quem continuou presente, maior a necessidade de procurar fontes complementares. O silêncio dos casos ausentes pode ser tão relevante quanto os números disponíveis.

O exemplo dos aviões ensina a olhar além dos sobreviventes

A força do caso histórico está em revelar uma dificuldade de pesquisa, e não em um truque para acertar respostas. Sem conhecer o que aconteceu com os aviões perdidos, a equipe precisava usar métodos estatísticos que considerassem essa ausência no cálculo dos riscos.

A mesma cautela ajuda a examinar afirmações sobre pessoas, escolas ou empresas. Quando apenas quem chegou ao fim conta sua experiência, a conclusão pode parecer mais positiva do que foi. Uma comparação justa depende também de perguntar quem ficou de fora.