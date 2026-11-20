Michel de Montaigne escreveu sobre brincar com sua gata e perguntou quem estaria divertindo quem. A frase aparece no livro II, capítulo 12, dos Ensaios, no século XVI. Ao inverter a perspectiva da brincadeira cotidiana, o filósofo questionou nossa convicção de compreender plenamente o que os animais sentem e fazem.

Onde Montaigne escreveu a frase sobre sua gata?

A passagem está na Apologia de Raymond Sebond, capítulo 12 do segundo livro dos Ensaios. O texto disponibilizado pela Universidade de Chicago registra a pergunta em francês antigo, com palavras e grafia diferentes das usadas atualmente.

Na passagem, Montaigne pergunta como o ser humano pode conhecer os pensamentos secretos dos animais. Logo depois aparece a imagem de sua gata. A brincadeira funciona como exemplo de dúvida, não como relato de uma descoberta científica sobre o que os felinos pensam.

Gata se aproxima de uma mulher sentada no tapete, mostrando uma interação espontânea com espaço livre para o animal // Imagem ilustrativa feita por IA

A gata também participa e escolhe o momento da brincadeira

O ponto central é a troca entre dois seres. A pessoa pode imaginar que controla a diversão porque move a mão ou oferece um objeto. Mas o animal também se aproxima, se afasta, começa e interrompe a interação. Seu comportamento não cabe inteiro na intenção humana.

Em uma versão do capítulo, o autor afirma que ambos fazem gestos recíprocos e que a gata também tem sua hora de aceitar ou recusar. Essa continuação reforça a ideia de participação do animal. Ela não prova quais emoções a gata sentia naquele instante.

O que o filósofo questionava sobre os animais?

No século XVI, Montaigne discutia o orgulho humano de se colocar acima de todas as criaturas. Ele criticava a facilidade com que pessoas atribuíam falta de inteligência aos animais, apesar de não conhecerem diretamente sua experiência. A pergunta sobre a gata expõe essa limitação.

O raciocínio do filósofo pode ser observado em três pontos:

Olhar humano: uma pessoa interpreta a brincadeira a partir daquilo que pretende fazer.

uma pessoa interpreta a brincadeira a partir daquilo que pretende fazer. Resposta animal: a gata também reage e pode decidir quando participar.

a gata também reage e pode decidir quando participar. Limite do conhecimento: observar um gesto não permite conhecer todos os pensamentos de quem o faz.

Esse questionamento combina com o modo de pensar de Montaigne, que preferia examinar as próprias certezas antes de aceitá-las como verdades completas. O filósofo não dizia que homens e gatos são iguais em tudo. Ele questionava a superioridade considerada automática.

Gata movimenta uma pequena bola de tecido no piso enquanto Montaigne observa a brincadeira sem conduzir seus gestos // Imagem ilustrativa feita por IA

O exemplar de Bordeaux ajuda a confirmar a origem da passagem

O chamado Exemplar de Bordeaux é um volume impresso dos Ensaios, de 1588, com anotações feitas pelo autor até 1592. A Universidade de Tours descreve sua digitalização pela Biblioteca Nacional da França.

O registro é importante porque permite comparar edições antigas e acompanhar ajustes escritos pelo próprio Montaigne. A frase em português é uma tradução, não a forma original. A escolha de palavras pode variar, desde que preserve a pergunta sobre quem se diverte com quem.

Como essa reflexão ajuda a observar nossas relações com animais?

Uma brincadeira com um gato pode revelar respostas visíveis, como aproximação, recuo e atenção. Mesmo assim, nenhum desses gestos explica sozinho o que o animal pensa. Em interações com pessoas, é mais seguro observar a reação concreta do que atribuir sentimentos sem evidência.

O valor da pergunta está em reconhecer que a outra parte também age. A comunicação entre gatos e humanos envolve sinais que nem sempre percebemos bem. Isso ajuda a separar uma interpretação cuidadosa de uma certeza criada apenas pela vontade do dono.

Quem deseja conhecer o livro antigo pode ver o exemplar de Bordeaux apresentado pelo canal Bibliothèques de Bordeaux:

O sentido da frase vai além de uma brincadeira

Na trajetória de Michel de Montaigne, a dúvida é parte importante do esforço de compreender a vida. Ele escrevia sobre situações comuns para pensar nos limites dos próprios julgamentos. A pergunta sobre a gata segue esse caminho: menos certeza imediata, mais atenção ao que ainda desconhecemos.

A reflexão não exige imaginar que a gata estivesse sempre mais feliz que o dono. Seu sentido está na possibilidade de outra perspectiva. Mais de quatro séculos depois, a pergunta continua simples: quando interagimos com um animal, quanto da experiência pertence realmente a ele?