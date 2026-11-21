A recompensa esperada mudou a maneira como algumas crianças se envolveram com desenhos em um estudo de 1973. Aquelas que receberam a promessa de um prêmio antes da atividade passaram menos tempo desenhando depois, quando podiam escolher livremente. O resultado não vale para todos os tipos de recompensa.

O experimento começou com crianças que já gostavam de desenhar

Na escola infantil Bing Nursery School, ligada à Universidade Stanford, pesquisadores observaram quais crianças procuravam livremente uma mesa com canetinhas coloridas. Só depois dessa etapa selecionaram participantes com interesse inicial pela atividade. A observação aconteceu antes que qualquer criança soubesse dos prêmios.

O objetivo era descobrir se a promessa de um prêmio mudaria o prazer de desenhar. Para isso, a equipe precisava comparar o comportamento das crianças antes do experimento e depois dele, quando os desenhos voltassem a ser uma opção entre outras brincadeiras.

Três crianças desenham livremente com canetinhas numa sala infantil inspirada na escola de Stanford, com brinquedos disponíveis ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os pesquisadores dividiram os grupos?

O estudo publicado em 1973 teve 55 crianças participando das sessões experimentais. Um grupo sabia que ganharia um certificado ao desenhar. Outro recebia o mesmo prêmio sem aviso anterior. O terceiro grupo desenhava sem promessa nem entrega de recompensa.

Os três grupos receberam condições diferentes:

Prêmio esperado: a criança conhecia o certificado antes de começar.

a criança conhecia o certificado antes de começar. Prêmio inesperado: o certificado aparecia somente depois da atividade.

o certificado aparecia somente depois da atividade. Sem prêmio: a criança desenhava sem receber o certificado.

O certificado tinha uma estrela e uma fita colorida. Isso importa porque não se tratava de dinheiro pago por desenho. Os pesquisadores compararam a expectativa do prêmio com o recebimento inesperado e com a ausência de qualquer certificado. Todos trabalharam com o mesmo material para desenhar durante as sessões.

Quem desenhou menos quando a atividade voltou?

De uma a duas semanas depois, os materiais retornaram às salas. Observadores acompanharam, sem anunciar a comparação, quanto tempo as crianças escolhiam passar desenhando. O grupo que esperava prêmio mostrou queda no interesse em relação aos outros dois grupos.

Isso não quer dizer que deixaram de saber desenhar nem que o prêmio causou uma rejeição permanente. O resultado foi uma diferença no tempo de escolha livre, observado naquele grupo e naquele período, sob condições específicas. As crianças tinham outras opções de brincadeira disponíveis nas salas.

Criança escolhe brincar com blocos enquanto canetinhas e um desenho ficam numa mesa próxima, representando a etapa de escolha livre // Imagem ilustrativa feita por IA

A psicologia chama esse processo de superjustificação

O termo efeito de superjustificação descreve uma hipótese: ao associar uma atividade prazerosa a uma recompensa externa, a pessoa pode começar a enxergar o prêmio como a razão principal para agir. Essa explicação foi testada no experimento de Stanford.

Os autores também avaliaram a qualidade dos desenhos e encontraram diferenças durante as sessões. Ainda assim, a conclusão principal dizia respeito ao interesse posterior. A pesquisa não autoriza afirmar que premiar crianças sempre prejudica seu aprendizado ou sua criatividade.

Pesquisadora organiza três conjuntos de desenho com certificados em posições diferentes, representando condições distintas de recompensa // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a revisão de 128 estudos encontrou?

Em 1999, Edward Deci, Richard Koestner e Richard Ryan publicaram uma revisão de 128 estudos. Eles identificaram quedas médias de interesse espontâneo em várias condições com recompensas externas, especialmente as esperadas e materiais. A revisão mediu principalmente a disposição de continuar por escolha própria.

Outros pesquisadores debateram esses resultados, e diferentes estudos mostram efeitos distintos conforme a tarefa, o tipo de prêmio e o modo de entrega. Por isso, não existe uma regra única que sirva para toda criança, escola ou situação. Os resultados exigem cuidado ao passar do laboratório para o cotidiano.

Prêmios e elogios não têm necessariamente o mesmo efeito

Para pais e educadores, a diferença mais útil é observar como a atividade é apresentada. Prometer um brinde por algo que já dá prazer não é igual a reconhecer o esforço, oferecer apoio ou agradecer uma participação. A reação de cada criança também pode mudar com o contexto.

O experimento ajuda a fazer uma pergunta concreta: a criança está desenhando porque gosta ou apenas para receber algo? A resposta depende de muito mais que um prêmio isolado. O dado confirmado é a queda de interesse observada num grupo específico, não uma condenação de toda recompensa.