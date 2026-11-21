O efeito da terceira pessoa aparece quando alguém acredita que uma notícia enganosa influencia mais os outros do que a si próprio. Essa diferença foi estudada na comunicação desde 1983. Ela descreve como avaliamos o impacto das mensagens, mas não prova quem realmente acreditou na informação apresentada.

Por que a notícia parece afetar mais os outros?

Imagine receber uma mensagem com uma afirmação falsa e pensar que você percebeu o problema imediatamente. Ao mesmo tempo, talvez imagine que outras pessoas aceitarão a mensagem sem questionar. O contraste é um exemplo de influência percebida, não uma medida direta de quem foi enganado.

Os pesquisadores chamam isso de efeito da terceira pessoa. O nome se refere à comparação entre a influência que a pessoa imagina sofrer e aquela que atribui a terceiros. O efeito aparece em estudos de comunicação, propaganda e conteúdos considerados prejudiciais.

Mulher examina uma publicação no celular e observa outras pessoas numa cafeteria, destacando a diferença entre suspeita e influência real // Imagem ilustrativa feita por IA

A hipótese foi apresentada em 1983

O sociólogo W. Phillips Davison descreveu o fenômeno em um estudo publicado em 1983 na revista Public Opinion Quarterly. A ideia central era que a pessoa exposta a uma mensagem persuasiva pode achar que os outros são mais influenciados que ela.

A proposta abriu espaço para pesquisas sobre como avaliamos o público. Ela não surgiu como teste para identificar pessoas imunes a mentiras. Sua pergunta principal era sobre a diferença de percepção ao comparar o próprio julgamento com o dos demais.

O que os estudos realmente perguntam aos participantes?

Em pesquisas desse tipo, participantes podem estimar quanto uma mensagem afetaria suas próprias opiniões e quanto afetaria outras pessoas. Depois, os pesquisadores comparam as respostas. Assim, observam uma diferença entre avaliações, mesmo sem acompanhar mudanças reais de comportamento.

A diferença aparece nos seguintes pontos:

Influência em mim: quanto a pessoa acredita que a mensagem a afeta.

quanto a pessoa acredita que a mensagem a afeta. Influência nos outros: quanto ela estima que a mesma mensagem afeta terceiros.

quanto ela estima que a mesma mensagem afeta terceiros. Efeito real: mudança de opinião ou comportamento, que exige outras medidas.

Para não confundir medidas diferentes, é útil separar três perguntas. Elas mostram por que achar que alguém foi influenciado não equivale a demonstrar que essa pessoa mudou de opinião depois de receber uma notícia. Uma pergunta sobre crenças não substitui a verificação de comportamento real.

Pesquisadora apresenta fichas com silhuetas individuais e coletivas a uma participante, representando a comparação da influência percebida // Imagem ilustrativa feita por IA

Uma revisão encontrou resultados diferentes conforme a mensagem

Uma análise publicada na PLOS ONE em 2024 revisitou dados de trabalhos anteriores. Para mensagens consideradas indesejáveis, encontrou um efeito da terceira pessoa. Para mensagens desejáveis, encontrou também casos em que as pessoas se julgavam mais influenciáveis do que os outros.

O estudo mostrou que o sentido da comparação pode mudar conforme o conteúdo. Uma campanha educativa e uma notícia enganosa não precisam produzir a mesma resposta. Até a forma de descrever o público comparado pode interferir na avaliação.

Mulher compara uma publicação no celular com documentos abertos no notebook, conferindo a origem da informação antes de compartilhar // Imagem ilustrativa feita por IA

Quem acha que não cairia numa notícia está protegido?

Alguém pode afirmar que sabe identificar mensagens falsas e ainda cometer erros. Do mesmo modo, supor que os outros cairão numa notícia não confirma que eles acreditaram nela. Percepção de risco e influência real são questões diferentes. Nenhum desses julgamentos, sozinho, mostra qual pessoa aceitou a notícia.

O efeito ajuda a entender julgamentos sobre o público, mas não oferece um teste individual de inteligência ou cuidado com informações. A conclusão segura é mais restrita: algumas pessoas atribuem a terceiros maior influência de certas mensagens. A diferença também pode variar conforme a pergunta feita no levantamento.

Comparar a fonte vale mais do que confiar na própria certeza

Antes de compartilhar uma notícia, conferir data, autoria, documento original e contexto reduz a dependência de impressões rápidas. Esse cuidado é útil mesmo para quem costuma desconfiar de informações enganosas e acredita reconhecer sinais de manipulação. Essa verificação independe de concordar ou discordar do conteúdo recebido.

O efeito da terceira pessoa não diz que todos se consideram superiores ou que ninguém admite influência. Ele mostra uma tendência que varia entre pesquisas e mensagens. Reconhecer essa diferença ajuda a avaliar informações sem presumir que só os outros precisam conferir.