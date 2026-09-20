Para Maria Montessori, educadora italiana, pensar por si fazia parte do caminho para a independência. Evitar todo erro pode parecer proteção, porém também tira oportunidades de prática. A proposta é ajudar sem substituir, deixando a criança agir em tarefas seguras e oferecendo apoio quando ele realmente é necessário.
O que Maria Montessori queria dizer com pensar por si?
A frase não pede que a criança resolva tudo sozinha. A ideia de pensar por si aparece ligada a uma independência que cresce aos poucos, conforme ela ganha condições para agir, escolher entre opções adequadas e compreender melhor as consequências de pequenas decisões.
A Association Montessori Internationale registra que Montessori desenvolveu seu trabalho observando crianças em ambientes preparados para apoiar seu desenvolvimento. A autonomia, nessa visão, nasce de oportunidades concretas para fazer, repetir e aprender.
Por que fazer tudo pela criança pode limitar a prática?
Quando um adulto assume cada tarefa antes mesmo de a criança tentar, desaparece a oportunidade de exercitar coordenação, escolha e persistência. Arrumar um objeto, vestir uma peça simples ou guardar materiais pode levar mais tempo, porém oferece prática que não existe quando tudo chega pronto.
A trajetória de Maria Montessori ficou ligada a uma educação que valoriza atividade e autonomia. Isso não significa deixar a criança sem orientação, e sim ajustar o nível de ajuda ao que ela consegue fazer com segurança naquele momento.
Como ajudar sem fazer no lugar?
Um caminho é dividir a tarefa em partes e oferecer ajuda mínima necessária. Em vez de guardar todos os brinquedos, o adulto pode mostrar onde ficam e começar junto. Depois, reduz a participação conforme a criança entende a sequência e consegue assumir mais etapas.
Outro ponto é aceitar que tentativa leva tempo. Uma criança pode colocar a camiseta do lado errado ou derrubar parte da água ao servir um copo. Quando o risco é baixo, corrigir depois pode ensinar mais do que impedir toda tentativa antes que ela comece.
A seguir listamos 4 pontos práticos que resumem como essa ideia aparece no cotidiano:
- Mostrar primeiro: apresente a sequência uma vez antes de esperar que a criança faça tudo sozinha.
- Reduzir a ajuda: participe apenas nas etapas que ainda exigem apoio e deixe o restante para a criança tentar.
- Aceitar pequenos erros: quando a situação é segura, permita correções simples depois da tentativa.
- Manter limites: reserve supervisão direta para tarefas que envolvem riscos ou decisões incompatíveis com a idade.
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Onde entram os limites e a segurança?
Independência não elimina limites adultos. Tarefas com fogo, trânsito, medicamentos, ferramentas ou riscos incompatíveis com a idade pedem supervisão direta. A escolha pode existir dentro de um espaço seguro, sem transformar autonomia em exposição desnecessária a situações perigosas.
O ambiente também pode facilitar ações independentes: objetos ao alcance, poucas opções de cada vez e instruções claras reduzem a necessidade de intervenção constante. Assim, o adulto continua presente, porém não precisa antecipar cada movimento nem corrigir tudo antes da tentativa.
A seguir listamos 4 comparações diretas que organizam os principais pontos explicados até aqui:
|Situação
|Fazer pela criança
|Ajudar a fazer
|Guardar brinquedos
|Adulto termina tudo
|Mostrar o lugar e dividir a tarefa
|Vestir uma peça
|Vestir imediatamente
|Dar tempo e ajudar só no ponto difícil
|Servir água
|Evitar qualquer tentativa
|Usar recipiente leve e pouca quantidade
|Escolher material
|Entregar tudo pronto
|Oferecer poucas opções adequadas
O que muda quando a criança ganha espaço para tentar?
Com oportunidades repetidas, tarefas simples deixam de depender totalmente do adulto. O ganho central é a prática de agir com participação própria, percebendo o que funciona, pedindo ajuda quando necessário e assumindo gradualmente partes maiores de atividades adequadas ao seu desenvolvimento.
A frase de Maria Montessori continua atual porque separa apoio de substituição. Ajudar pode significar preparar o ambiente, mostrar um caminho e permanecer disponível, enquanto a criança recebe espaço real para agir, querer e pensar por si mesma.
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