EM FOCO Resumo da matéria 01 Dano pode esconder A mesa pode parecer montada corretamente até a superfície revelar pontos estufados ou perfurados pelos parafusos usados por baixo. 02 Não corrija primeiro Fotos e documentos devem vir antes de cortar, lixar ou substituir ferragens, preservando o estado em que o móvel foi recebido. 03 Confira antes da saída Uma vistoria simples no tampo, nas junções e nos pés pode revelar problemas enquanto a montagem ainda está sendo encerrada.

Uma mesa de jantar pode parecer pronta até a luz revelar pontas atravessando o tampo. Em uma situação fictícia, casal percebe depois da montagem que parafusos longos demais romperam a peça. Antes de qualquer correção, fotografias e documentos ajudam a preservar exatamente o estado em que o móvel foi entregue.

Como parafusos longos podem atravessar o tampo de uma mesa?

Uma mesa combina tampo e estruturas de apoio, e a fixação precisa respeitar a espessura das peças. Quando o parafuso ultrapassa o espaço disponível, sua ponta pode marcar, estufar ou romper a superfície mesmo que a montagem pareça firme por baixo.

No relato, o problema só foi notado depois que os montadores saíram. Por isso, convém não corrigir imediatamente as pontas. Lixar, cortar, preencher ou trocar ferragens antes de registrar o estado do tampo pode dificultar a comparação entre a peça entregue e a montagem realizada.

A ordem do serviço pode mostrar se a montagem foi realizada pela loja ou por empresa indicada

O que deve ser registrado assim que o dano é percebido?

Fotos amplas mostram a mesa inteira e fotos aproximadas registram cada ponto perfurado. Vídeo curto pode mostrar a posição dos parafusos sem desmontagem. Nota fiscal, manual e ordem de montagem completam o conjunto ao indicar produto comprado e serviço recebido.

Também vale anotar quando a montagem terminou e quando o dano foi percebido. Se houver contato com a loja ou montadora, a resposta deve ficar registrada. Uma sequência simples de data, foto e protocolo costuma ser mais clara do que várias mensagens soltas sem ordem.

Quais detalhes ajudam a separar defeito da peça e erro de montagem?

A comparação começa pela ferragem prevista para aquele ponto. Manual, esquema de montagem, embalagem dos parafusos e peças restantes podem indicar se houve parafuso trocado ou posição incorreta. Não é necessário desmontar tudo para preservar essas referências.

Se a montagem foi fornecida junto com a compra, documentos do pedido ajudam a mostrar quem executou cada etapa. O objetivo é registrar o cenário antes da correção e evitar concluir, sem análise, se o problema veio de peça inadequada, instrução ou execução.

A seguir listamos 4 registros úteis que ajudam a separar o estado do móvel da execução da montagem:

Fotos gerais : mostram a mesa completa e a posição das áreas afetadas.

: mostram a mesa completa e a posição das áreas afetadas. Fotos de detalhe : registram cada ponta, furo ou deformação do tampo.

: registram cada ponta, furo ou deformação do tampo. Manual : ajuda a comparar a ferragem prevista com a usada na montagem.

: ajuda a comparar a ferragem prevista com a usada na montagem. Ordem de serviço: identifica quem realizou a montagem e quando ela ocorreu.

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O manual do móvel ajuda a verificar quais parafusos deveriam ter sido usados em cada etapa

O que a relação de consumo muda na solução do problema?

O Código de Defesa do Consumidor prevê regras para vícios de produtos e de serviços, inclusive situações ligadas à montagem. Isso não define automaticamente a solução concreta, mas torna importantes a nota fiscal, a oferta e o registro do serviço prestado.

Se a empresa participar do sistema, o Consumidor.gov.br permite registrar reclamação e anexar documentos. Antes disso, fotos do tampo, protocolos e descrição objetiva do que ocorreu ajudam a apresentar o problema sem depender de versões reconstruídas depois.

A seguir listamos 3 formas de registro que preservam o problema antes de qualquer correção:

DADOS EM FOCO Como documentar o dano Registros úteis após perceber parafusos atravessando o tampo de uma mesa. Registro O que mostra Cuidados Foto ampla Estado geral do móvel Faça antes de alterar Detalhe Ponto perfurado Use boa iluminação Manual Ferragem prevista Preserve a versão recebida

O que conferir antes de considerar a montagem encerrada?

Uma vistoria rápida pode passar por tampo, bordas, pés, junções e estabilidade antes de o montador ir embora. O foco não é desmontar o móvel, mas procurar marcas, folgas e ferragens aparentes enquanto ainda é fácil relacionar qualquer irregularidade ao serviço recém-concluído.

O caso mostra que uma mesa pode parecer pronta por cima e esconder um erro de poucos milímetros. Fotografar a peça e fazer uma conferência final da montagem reduz a chance de o dano aparecer apenas horas depois, quando já começa a discussão sobre como e quando ele surgiu.