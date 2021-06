Queiroga recorre ao 'Zé Gotinha' para difundir uso de máscara no governo

Jair Bolsonaro nomeou Marcelo Queiroga (esq.) para a Saúde em março (foto: EVARISTO Sá/AFP)





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Para o ministro da Saúde,, a utilização massiva de máscaras para conter anão vai emplacar por meios legais. Ele crê que o convencimento pode difundir o costume, inclusive entre integrantes do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), que se notabilizou por ignorar a proteção em grande parte da pandemia.O médico, que chegou à Esplanada dos Ministérios em meados de março, disse, nesta sexta-feira (4/6), que tem buscado formas de disseminar a cultura das máscaras no poder Executivo federal.“Tínhamos um Zé Gotinha. Hoje, temos um Zé Gotinha de máscara e uma família de ‘Zé Gotinhas’ de máscaras em toda a Esplanada dos Ministérios. Isso não vai ser resolvido na base da lei. Isso vai ser resolvido na base do convencimento”, falou, em entrevista ao programa CB.Poder, doO Zé Gotinha foi, por muitos anos, utilizado pelo poder Executivo federal como ‘garoto-propaganda’ das campanhas de imunização.As aglomerações recentes de Bolsonaro têm gerado reações de outras autoridades. Na terça (1), o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias ao presidente para explicar porque tem ignorado recorrentemente a necessidade de utilizar máscaras. O magistrado é relator de ação do PSDB sobre o tema. A ação que está no Supremo cita caso ocorrido em Maceió (AL), em maio.O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), multou o presidente por ignorar lei estadual que obriga a utilização de máscaras . Ele também passou desprotegido por Açailândia, município do interior maranhense, onde também houve aglomeração.Ao Correio, Marcelo Queiroga recorreu a um famoso ditado nacional para assegurar a continuidade do trabalho à frente da pasta.“Como bom brasileiro — e brasileiro não desiste nunca —, não vou desistir nunca do que tenho que fazer à frente do ministério. Tenho que ter foco, paciência, resiliência, mas, sobretudo, a confiança do povo brasileiro. E é isso que tenho buscado fazer”.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

