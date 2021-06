COVID-19: Queiroga garante vacina para todos acima de 18 anos em 2021

Nesta sexta (4/6), ministro da Saúde garantiu vacinas para todos os maiores de idade ainda neste ano (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

O ministro da Saúde,, garantiu que todos os brasileiros maiores de 18 anos estarão vacinados contra aaté o fim deste ano. Ele fez a promessa nesta sexta-feira (4/6), em entrevista ao Correio Braziliense. Segundo o integrante do governo Jair(sem partido), o país firmou acordos suficientes para obter 600 milhões de imunizantes. A busca, agora, é por antecipar a chegada das injeções.“O compromisso do governo brasileiro é com o fornecimento deque sejam eficazes, seguras e que tenham efetividade. Até o final do ano, vacinaremos toda a população brasileira acima dos 18 anos”, disse, durante sabatina no programa CB.Poder.Queiroga assegurou que o poder Executivo federal considera todas as vacinas com aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (). Para este momento, além da antecipação das entregas, uma das ideias em pauta é repassar mais ampolas a estados nas fronteiras nacionais ou que enfrentam situação epidemiológica delicada.“O que queremos fazer, é antecipar. Ter mais doses agora, neste momento. Até porque, apesar de sermos um país tropical, a gente vive momento de uma estação climática, sobretudo no Sul do país, mais fria, onde existe tendência maior de circulação do vírus — e, assim, a possibilidade de novos casos”, sustentou.Nesta sexta, o governo firmou acordo com a farmacêutica Janssen. As 3 milhões de doses que compõem o trato devem, de acordo com Queiroga, ser utilizadas já neste mês.Para junho, a estimativa é encaminhar 40 milhões de doses aos governos locais.O ministro da Saúde celebrou o acordo entre AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz () para transferência de tecnologia. Com o trato, o Brasil poderá produzir imunizantes com o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) totalmente nacional.“Isso é uma grande conquista. É uma aposta no fortalecimento do complexo industrial da saúde”, projetou.Segundo Queiroga, o país terá, até setembro, 100 milhões de exemplares do composto desenvolvido pela Pfizer. Do nono mês deste ano a dezembro, a estimativa prevê a chegada de outras 100 milhões de doses.O chefe do Ministério da Saúde afirmou ter conduzido trabalho ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. A dupla está responsável por conversar com outros países e organizações de saúde em busca de mais doses.Nessa quinta (3), os Estados Unidos anunciaram a transferência de vacinas a outras nações. O Brasil foi incluído em um grupo de países que vai dividir 6 milhões de injeções.

