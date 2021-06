Senador de Minas Gerais Carlos Viana está internado com COVID-19

O senador mineiro Carlos Viana durante reunião ordinária no Senado em 3 de março deste ano (foto: Leopoldo Silva/Senado) Internado desde a última segunda-feira (31/5) com COVID-19, o senador Carlos Viana (PSD-MG) espera se curar, deixar o Hospital DF Star e seguir para casa “nos próximos dias”, segundo a equipe do parlamentar. O vice-líder do governo no Senado não apresentou e nem tem sintomas graves e está no hospital situado em Brasília apenas por precaução, também segundo assessoria. desde a última segunda-feira (31/5) com, o(PSD-MG) espera se curar, deixar o Hospital DF Stare seguir para casa “nos próximos dias”, segundo a equipe do parlamentar. O vice-líder do governono Senado não apresentou e nem tem sintomas gravese está no hospital situado em Brasília apenas por precaução, também segundo assessoria.





LEIA MAIS 08:18 - 04/06/2021 Queiroga terá muito o que explicar em segundo depoimento à CPI da Covid

20:43 - 03/06/2021 Bolsonaro diz que não aceita convite para depor a Renan na CPI O Globo, e confirmada pelo Estado de Minas em contato com a equipe de comunicação de Viana. O senador testou positivo para o coronavírus dias antes de ser internado e não teve contato com familiares nem pessoas próximas desde a infecção, de acordo com as informações repassadas pela assessoria. A informação foi antecipada nesta sexta-feira (4/6) pelo blog do Lauro Jardim, de, e confirmada peloem contato com a equipe de comunicação de Viana. O senador testou positivo para o coronavírus dias antes de ser internado e não teve contatocom familiares nem pessoas próximasdesde a infecção, de acordo com as informações repassadas pela assessoria.





A internação foi uma decisão própria de Carlos Viana, que preferiu ter acompanhamento médico em meio ao quadro de COVID-19. Com o diagnóstico positivo do senador mineiro, 32 dos 81 parlamentares do Senado foram infectados pelo coronavírus.