Senador Major Olímpio morre vítima da COVID-19

Major Olímpio tinha 58 anos e foi intubado pela primeira vez no dia 6 de março (foto: Agência Brasil/Reprodução) Major Olímpio (PSL-SP) morreu nesta quinta-feira (18/03) devido a complicações da COVID-19. Olímpio estava internado desde o terceiro dia do mês. O anúncio foi feito pelas redes sociais do senador. O senador(PSL-SP) morreu nesta quinta-feira (18/03) devido a complicações da. Olímpio estava internado desde o terceiro dia do mês. O anúncio foi feito pelas redes sociais do senador.





Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados.

Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. %u2014 Major Olimpio (@majorolimpio) March 18, 2021

Antes de ser contaminado pela COVID-19, Olímpio chegou a participar de um evento na região de Bragantina, em São Paulo, dias antes de ser internado. No local diversas pessoas não usavam máscara de proteção.

O senador tinha 58 anos e foi intubado pela primeira vez em 6 de março.





Antes disso ele chegou a participar de uma sessão do Senado diretamente de um leito hospitalar, mas estava com a respiração ofegante e teve queda no sinal de transmissão.





Além de Major Olímpio, outros dois senadores já morreram por complicações em decorrência da COVID-19: Arolde de Oliveira (PSD-RJ), aos 83 anos, em outubro de 2020, e José Maranhão (MDB-PB), aos 87, no início de fevereiro.

*Em atualização