'Moleque!', Senador Major Olimpio bate boca com Eduardo Bolsonaro nas redes sociais

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e senador Major Olímpio (PSL) trocam ataques nas redes sociais (foto: Reprodução/Agência Brasil)

O senador(PSL-SP) trocou ataques com o filho do presidente, deputado federal(PSL) no Twitter. O bate boca começou com o filho do presidente chamando o colega de partido de ‘brincante’ e em resposta, Major citou o esquema de