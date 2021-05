Governo do Maranhão autua Bolsonaro por promover aglomerações

Bolsonaro com apoiadores em Açailândia (foto: Divulgação/Presidência)

O governo do Maranhão vai autuar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por gerar aglomeração na cidade de Açailândia, a 560 quilômetros da capital São Luís, nessa quinta-feira (20/05). O documento de autuação deve ficar pronto ainda nesta sexta-feira (21/05).





Bolsonaro participou de uma cerimônia de entrega de 282 títulos de propriedades rurais do Projeto Assentamento Açaí, ocupado desde 1996 por famílias da região maranhense. Além disso, Bolsonaro atacou o governador Flávio Dino (PCdoB) chamando-o de “gordinho”.

Se autuado, o presidente receberá multa que varia de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão de reais por desrespeitar o artigo 4 do decreto estadual 36.203 de 30 de setembro de 2020, no qual proíbe aglomerações e informa a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção contra a COVID-19. Bolsonaro terá 15 dias para se defender.





O presidente não utilizou máscara e se aglomerou com apoiadores em diferentes pontos da cidade, entre eles a sede do Sindicato dos Produtores Rurais, no Parque de Exposições de Açailândia.





As aglomerações ocorreram no mesmo dia que o governo do Maranhão confirmou o primeiro caso de COVID-19 provocado pela variante do coronavírus B.1617, originada na Índia . Ela foi identificada em um indiano de 54 anos que deu entrada em um hospital da rede privada em São Luís na última sexta-feira (14/05). O homem era tripulante do navio MV Shandong da ZHI, embarcação que veio da Índia.