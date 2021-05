COVID-19: Maranhão confirma primeiro caso da cepa indiana no país

(foto: Niaid/Divulgação)

A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou, nesta quinta-feira (20/5), por meio de entrevista coletivapelo secretário da pasta, Carlos Lula, o primeiro caso no estado da nova cepa indiana do coronavírus no país. O paciente é um homem de 54 anos, que estava a bordo do navio Shandong da Zhi.