Uberlândia abre cadastro para vacinação de pessoas de 50 a 59 anos

Foi aberto o cadastro para vacinação contra o coronavírus de pessoas sem comorbidades com idades entre 50 a 59 anos em, no Triângulo Mineiro. Até então, na população com menos de 60 anos, apenas quem tinha algum problema de saúde poderia receber doses de imunzantes do tipo na cidade.Não há ainda data definida para início dado novo grupo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cadastramento visa a organização para aplicação das doses, assim que disponíveis. Adeve ser feita pelo Portal da Prefeitura A convocação deste público será realizada em breve, a depender dade novas doses voltadas especificamente a esta faixa etária. A secretaria ressaltou que as pessoas, quando convocadas, deverão levar em mãos documento original de identificação com foto.Nesta semana, a cidade abriu a imunização de outro grupo novo, o de profissionais da, depois de receber 15.220 unidades do laboratório AstraZeneca.





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Até agora, foram inoculadas 258.655 doses de imunizantes em Uberlândia, sendo 176.602 em primeira aplicação e 82.053 em segunda aplicação.O grupo dos idosos é o maior até aqui, seguido das pessoas com comorbidades e, em terceiro lugar, profissionais da saúde.Nesta quinta-feira (10/6), a estimativa era vacinar 280 trabalhadores do transporte aéreo e 4,7 mil pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente acima de 18 anos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

[VIDEO4]

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.