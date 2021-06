Bares e restaurantes de Valadares podem funcionar até 2h no final de semana

Bares como esse, no Bairro Grã-Duquesa, poderão receber os namorados até 2h da manhã na sexta e no sábado (foto: Dom & Arte/Divulgação )

O Dia dos Namorados motivou a edição de um decreto especial pela Prefeitura de Governador Valadares, publicado na edição desta quinta-feira (10/6), do Diário Oficial do Município. O decreto autoriza bares, restaurantes e lanchonetes a funcionarem até às 2h da manhã nesta sexta-feira (11/6) e sábado (12/6). Fora dessas datas especiais, o horário limite para funcionamento do setor é 22h.

Outra justificativa para a extensão do horário de funcionamento dos bares, restaurantes e lanchonetes é o Dia dos Namorados, que, de acordo com a prefeitura, "aquece a economia dos diversos segmentos contemplados, que por suas características têm sido extremamente atingidos pelas medidas de restrições impostas para a contenção da pandemia do novo coronavírus".

Marcelo Schlaucher, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Governador Valadares, disse que a medida agrada e até o surpreendeu, porque a reivindicação do sindicato era para ter autorização de funcionamento até meia-noite.



Para ele, o horário estipulado no decreto vai permitir que os clientes sejam atendidos sem corre-corre.

Estabilização no cenário da pandemia

Para editar o decreto, o Executivo considerou que o município tem apresentado indicadores estáveis para o número de casos, internações e mortes nas últimas semanas epidemiológicas.



No entanto, a ocupação de leitos UTI COVID-19 SUS oscila nas casas dos 90% e 80%.

Na segunda-feira (7/6), o índice de ocupação desses leitos atingiu 96% e nesta quinta-feira, 87%. Nos hospitais particulares, nesta quinta-feira, a ocupação nas UTI COVID-19 chegou a 94%.