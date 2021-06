BH vai vacinar caminhoneiros cadastrados neste sábado (12/6)

Vacinação contra a COVID-19 continua neste sábado com os caminhoneiros (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses pela empresa localizada em Belo Horizonte (empregado); ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada pela empresa localizada em Belo Horizonte (empregado); ou Contrato de trabalho com a empresa localizada em Belo Horizonte (empregado); ou Cópia de inscrição atualizada do ISS em Belo Horizonte (autônomo); ou Última Nota Fiscal emitida para empresa de transporte de carga de Belo Horizonte (autônomo); ou Declaração de vinculação ativa como caminhoneiro em Belo Horizonte emitida pela empresa contratante (empregado); ou Certificado de Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas em Belo Horizonte (autônomo).

Locais de aplicação

Os caminhoneiros serão vacinados contra aneste sábado (12/6) em Belo Horizonte, informa a prefeitura em comunicado na noite desta quinta (10/6). Para receber a dose, o motorista precisa ter seno site do Executivo municipal.Segundo a PBH, 11.527 pessoas estão cadastradas. Os profissionais devem estar em atividade e ser registrados ou trabalhar parade Belo Horizonte, além de ter entre 18 e 59 anos completos até 30 de junho.Também devem apresentardas categorias C, D ou E. Além das orientações já conhecidas pela população: a pessoa não pode ter recebido nenhuma vacina nos últimos 14 dias nem ter tido COVID-19 com início dos sintomas nos últimos 30.O caminhoneiro precisa, ainda, apresentarque comprove a vinculação ativa com empresa de Belo Horizonte ou registro como caminhoneiro na capital, podendo ser:



Os centros de saúde vão funcionar das 7h30 às 14h, e os drive-thrus das 8h às 14h (consulte a lista completa aqui). O atendimento será exclusivo para imunização contra a infecção causada pelo novo coronavírus.



Os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente.



Também poderão se imunizar neste sábado e nesta segunda (14/6), pessoas de grupos já contemplados e que por alguma razão ainda não compareceram aos postos.



Os locais são específicos para cada grupo e podem ser verificados no portal da prefeitura.

Vacinômetro

Belo Horizonte vacinou 949.073 pessoas contra a COVID-19 com a primeira dose até esta quinta. Outras 408.677 já receberam a segunda.

Portanto, a capital mineira vacinou 46,6% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 20,1% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Segundo números da prefeitura, 56.842 profissionais da educação já tomaram a primeira dose do imunizante. Boa parte deles já volta a trabalhar no próximo dia 21, após convocação de aulas presenciais na rede municipal para o Ensino Fundamental.

Além deles, 183.129 trabalhadores da saúde, 16.928 servidores da segurança pública, 462.296 idosos acima de 60 anos e 179.213 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

A população entre 55 e 59, que começou a receber a proteção nesta semana, representa 38.566 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 12.099 injeções de primeira dose.

A cidade recebeu 1.671.985 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 700.676 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

