Trabalhadores da limpeza urbana e do transporte público são vacinados em BH

No Centro de Sáude Paraíso, o movimento de pessoas foi moderado na manhã desta quinta-feira (10/6)

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, motoristas e cobradores do transporte público, ferroviários e metroviários estão sendo vacinados contra a COVID-19 nesta quinta-feira (10/6) em Belo Horizonte. A imunização ocorre desde às 7h30 em pontos fixos e de drive-thru disponibilizados pela PBH.









O gari, Alam Ricardo, de 33 anos, foi um dos vacinados nesta manhã, no Centro de Saúde Vera Cruz, na Região Leste da capital mineira. Em entrevista ao Estado de Minas, disse que a sensação agora é de maior tranquilidade. “A imunização é um alívio, tanto para mim quanto para minha família. Não tem explicação”, afirmou.





Sindicatos relatam alto risco de contaminação no dia a dia dos trabalhadores da limpeza urbana (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Ele começou a atuar no cargo em meio à pandemia do coronavírus, há sete meses. Mesmo utilizando equipamento de proteção sanitária, Alam disse que ainda tinh receio de ser contaminado e, como consequência, transmitir a COVID-19 para entes próximos.





“No meu serviço, meu contato é mais com colegas de trabalho. Não tenho contato com outras pessoas para parar e conversar. É coisa rápida, serviço de gari é assim. Mas é um risco, né? Agora é continuar tomando as medidas que já estava tomando, com álcool e máscara. Não podemos relaxar”, disse o gari.

O que é preciso para vacinar

Para se vacinar, é necessário que a pessoa não tenha recebido qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias e nem ter sido contaminado com a COVID-19 nos últimos 30.





Além disso, o trabalhador precisa apresentar documento de identificação e um comprovante de vinculação ativa com empresa localizada em Belo Horizonte.





Toda a documentação exigida e os endereços dos locais onde a imunização ocorre nesta quinta-feira (10/6) podem ser conferidos no site da prefeitura

Ainda sem previsão para novos grupos

Questionada pelo EM, a Secretaria Municipal de Saúde disse que ainda não há previsão para ampliação da campanha a faixa etária de 55 anos, sem comorbidades, e de outros públicos na próxima semana. Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Belo Horizonte informa que para ampliar a vacinação para novos grupos é imprescindível que remessas de vacinas sejam entregues ao município pelo Ministério da Saúde.



A Prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo de vacinação."

