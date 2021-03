Garis de BH cruzam os braços por prioridade na vacinação contra COVID-19

Lixo no Centro de BH: nesta terça-feira (30/3), com a greve dos garis, ele não será recolhido (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





"Houve cadastro para vacinar médicos e enfermeiros? Que eu saiba não. Não queremos promessa de cadastro. Queremos datas. E também não aceitamos a prefeitura dizer que vai nos vacinar em julho, agosto, novembro. Queremos ser priorizados. Estamos completamente expostos, a chance de um gari contrarir o coronavírus é 42% maior que a da maioria dos trabalhadores", defende Paulo Roberto Silva, à frente do Sindeac.





“Já tivemos uma reunião com o superintendente da limpeza urbana de Belo Horizonte e com o secretário estadual de Saúde. Também notificamos os governos federal, estadual e municipal desde fevereiro. Ninguém tomou atitude. Resta fazer greve", complementou o presidente do Simeclodif, Natanael Dias de Moura.





Negociação

A PBH informou que "já está preparando o cadastro para definir as doses necessárias para vacinar os garis".





Segundo o Executivo Municipal, os servidores deverão preencher um formulário elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde.



A data em que o documento será disponibilizado ainda não foi informada, assim como o dia previsto para vacinação das categorias.





Por ora, o poder público especificou apenas quais serão os profissionais admitidos no cadastro. São eles:





- Agentes da BHTrans

- Bombeiros militares

- Fiscais da Secretaria Municipal de Política Urbana

- Fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental

- Guarda Municipal

- Polícia Civil

- Polícia Federal

- Polícia Militar

- Trabalhadores da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)

Não haverá coleta deem Belo Horizonte a partir da noite desta terça-feira (30/3). A greve é um protesto pela falta de cronograma de vacinação contra a COVID-19 para os profissionais da limpeza urbana. O Sindeac, sindicato que representa os, e o Simeclodif, organização sindical dos motoristas de caminhão de lixo, informaram que, às 19h40, os garis vão ao Bairro São Gabriel, na Região Noroeste da capital, travar a saída dos caminhões de lixo.