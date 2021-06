MG: veículos apreendidos em operações contra o tráfico serão leiloados

FIAT LINEA ESSENCE 1.8 com lance de R$ 15 mil (foto: Divulgação/ Sejusp) Sejusp) vai realizar na próxima quinta-feira (17/6), o quarto leilão de 2021 com veículos apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas e outros crimes relacionados. Serão 23 veículos leiloados, entre carros e motocicletas. Interessados devem se cadastrar até 48 horas antes da disputa online. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública () vai realizar na próxima quinta-feira (17/6), o quartode 2021 com veículos apreendidos em operações de combate aoe outros crimes relacionados. Serão 23 veículos leiloados, entre carros e motocicletas. Interessados devem se cadastrar até 48 horas antes da disputa online.









Segundo a Sejusp, o leilão é realizado para 'garantir eficiência à gestão de bens perdidos em favor da União, trazer receita aos cofres públicos do Estado e reforçar a política de combate ao tráfico de drogas'. A iniciativa faz parte do projeto “Esforço Concentrado para a Redução dos Bens aguardando Destinação”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Sejusp.





Como explica a subsecretária de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, Andreza Gomes, cuja área é responsável pelo gerenciamento dos leilões de bens do tráfico, a realização desse tipo de ação é importante porque o Estado consegue transformar os bens apreendidos em recursos, que são repassados à União e, posteriormente, retornam ao Governo de Minas. “O dinheiro que temos arrecadado com os leilões é significativo para a manutenção de políticas de prevenção relacionadas ao tráfico de drogas e à criminalidade de um modo geral”, ressalta.





Todos os recursos arrecadados, quando de volta a Minas, serão aplicados, especialmente, em ações de redução da oferta e da demanda de substâncias ilícitas, bem como em campanhas, estudos e capacitações relacionadas à temática das drogas. São também aplicados na própria gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.





A redução da oferta significa, por exemplo, a aplicação dos recursos em projetos de reaparelhamento e custeio das atividades de fiscalização, controle e repressão ao uso e tráfico ilícitos de drogas e outros produtos controlados. Já a redução da demanda está relacionada a programas de prevenção, atenção, cuidado, tratamento e reinserção social de usuários de drogas.

Como participar

interessados obter informações sobre os bens e avaliar suas respectivas fotos. Para os que desejarem conhecer os itens pessoalmente, é necessário agendamento prévio. A visitação presencial será na quarta-feira (16/6), dia anterior ao leilão. Os lances já podem ser realizados no site, clicando neste link . Na página é possível aosobter informações sobre os bens e avaliar suas respectivas fotos. Para os que desejarem conhecer os itens pessoalmente, é necessárioprévio. A visitação presencial será na quarta-feira (16/6), dia anterior ao leilão.