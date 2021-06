Com recorde de óbitos por COVID, Patrocínio faz 'repescagem' da vacinação

Nesta quinta-feira (10/6) em Patrocínio acontece na Policlínica por meio do drive thru, entre 13 e 15h, a vacinação de idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes de 18 a 59 anos (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgaçõ)

Após registrar cinco mortes por COVID-19 pela primeira vez em um dia desde o início da pandemia, o munícipio de Patrocínio, localizado no Triângulo Mineiro, totalizou nesta quarta-feira (9/6) 200 óbitos. De três hospitais da cidade, que atendem pacientes graves com a doença, dois estão com as ocupações de suas UTIs no limite.

Diante destes preocupantes números, a prefeitura realiza a 'Repescagem da Vacinação' contra a COVID-19. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes de 18 a 59 anos que perderam a vacinação do seu grupo estão convocados nesta quinta-feira (10/6) para serem imunizados contra o novo coronavírus.

A vacinação destes grupos acontece na Policlínica por meio do drive thru, entre 13 e 15h.

Secretário de saúde desmente fake news

O secretário municipal de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, concedeu entrevista à imprensa local na tarde desta quarta-feira (9/6) para esclarecer que antes do anúncio oficial da Prefeitura de Patrocínio sobre a repescagem na vacinação circulou nas redes sociais uma informação falsa, com montagem com arte oficial da campanha de vacinação contra a COVID-19 da prefeitura que informava, de forma antecipada e não oficial, justamente sobre a vacinação de repescagem para idosos e pessoas com comorbidades.

"Foi divulgada uma fake news em relação à imunização em Patrocínio. Como tivemos essa infelicidade, viemos aqui esclarecer que todas as mídias oficiais saem da Assessoria Municipal de Imprensa e nas redes sociais da Prefeitura de Patrocínio” esclareceu Luiz Eduardo.

UTIs lotadas

De acordo com o último boletim epidemiológico de Patrocínio, divulgado nesta quarta-feira (9/6), em um intervalo de 24 horas foram contabilizados 71 novos casos positivos e cinco mortes. Desta forma, o munícipio contabilizou um total de 200 mortes e 7.035 casos positivos até o momento.

Ainda conforme o boletim, na Santa Casa de Patrocínio há 20 pacientes internados na enfermaria/COVID, o que representa taxa de ocupação de 95% e 17 pacientes na UTI/COVID, 94% de ocupação.

Já no Hospital Medcenter estão internados seis pacientes na ala de enfermaria (75%) e quatro pacientes na UTI, o que representa 100% de ocupação.

E no Pronto Socorro da cidade há nove pacientes com COVID no setor de urgência (75% de ocupação) e três pacientes na emergência, o que representa 30%.