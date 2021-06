PCMG apreende mais de R$ 32 mil e 1.750 pinos de cocaína em Sete Lagoas

De acordo com a PCMG, as investigações tiveram início após um furto a uma residência, no dia 29 de abril, em Sete Lagoas, onde investigações apontaram que o preso, suspeito de receptação dos produtos subtraídos, seria um morador do Bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste em Belo Horizonte.



Com isso, policiais civis de Sete Lagoas se deslocaram até a capital mineira para o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O delegado regional Thiago Pacheco conta que, durante as buscas na residência do investigado, a equipe localizou diversos objetos de furto: televisores, videogames, celulares e outros produtos. “Identificamos que esse receptador, além de 'trabalhar' com crime patrimonial, 'trabalha' com o crime tráfico de drogas", completa.

Durante a operação, o homem alegou que uma televisão e um videogame estariam em outro local, onde a PCMG localizou a cocaína e o dinheiro. O delegado pontua que também foi apreendido um veículo, contendo drogas no interior dele, no qual o suspeito fazia transporte de entorpecentes.





As investigações prosseguem a fim de identificar outros envolvidos. Pacheco conta que há indícios de que o suspeito ser integrante de uma organização criminosa especializada em furto e tráfico de drogas.