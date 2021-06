Denúncia: hospital de campanha opera sem kit intubação em Divinópolis

O hospital de campanha é referência para 53 municípios do Centro-Oeste de Minas (foto: Prefeitura de Divinópolis/Divulgação)





Para intubar, estão sendo utilizados Procedex, Prometazina, Haloperidol e Clonazepam. Esses medicamentos são, respectivamente, ansiolítico/sedativo/analgésico, anti-histamínico, neuroléptico e benzodiazepina.



“Conforme explicado pelos profissionais, e como é de conhecimento dos membros dessa comissão, que possuem experiência na área de saúde, eles não são adequados à manutenção do paciente intubado, já que não são hipnóticos e permitem que o paciente tenha consciência e, assim, sofra demasiadamente com a respiração mecânica", relatou o presidente da comissão, vereador Zé Braz (PV), no relatório.



Este não foi o único gargalo encontrado no hospital, que funciona junto com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



Todos os pacientes observados durante a vistoria ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) estavam recebendo oferta contínua de 100% de O2.



Isso já vem ocorrendo há mais de um mês, segundo informado pelos profissionais do setor à comissão.



"Os profissionais da área relataram que a oferta contínua de 100% de O2 é nociva ao paciente, pois pode causar lesões pulmonares", afirmou o vereador Zé Braz (PV).



Outro problema é a insuficiência de bombas de infusão de medicamentos. "Tendo sido verificada a administração de drogas que deveriam ser por meio de bomba, através de equipo macro gotas", contou o presidente da comissão.



As irregularidades foram informadas por meio de ofício ao Secretário Municipal de Saúde (Semusa), Alan Rodrigo da Silva.



Operando no limite

O hospital de campanha bateu 100% de ocupação na sexta-feira (4/6). Já nesta terça-feira (8/6), ele está operando com 86,67% das vagas do Centro de Terapia Intensiva (CTI) ocupadas, ou seja, 26 dos 30 disponíveis.



Na enfermaria, a taxa de hospitalização é de 75%, com 24 dos 32 leitos com pacientes.



A unidade é referência para 53 municípios da macrorregião Oeste, uma população estimada em 1,2 milhão de habitantes.



Vistoria



A assessoria de comunicação da prefeitura limitou-se a dizer que a Secretaria Municipal de Saúde determinou uma vistoria por parte da Vigilância Sanitária. Apenas após o relatório o órgão irá se manifestar sobre as denúncias.

O IBDS não se manifestou sobre o assunto até o momento.



Desde o início da pandemia, já são 70.252 casos notificados de COVID-19. Destes, 13.757 foram confirmados; 445 pessoas perderam a vida em decorrência da doença e outros sete óbitos estão em investigação.