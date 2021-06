Araxá cobra do governo estadual maior apoio no combate à COVID-19

Visita de representantes da Secretaria Estadual de Saúde foi marcada pelas cobranças (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Araxá, no Triângulo Mineiro, cidade natal do governador Romeu Zema (Novo), cobrou maior participação do governo do estado no combate à COVID-19, especialmente na compra de medicamentos do kit intubação e na abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O pedido foi feito durante visita de uma equipe criada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para verificar a situação da pandemia em Minas. A prefeitura de, no Triângulo Mineiro, cidade natal do governador Romeu Zema (Novo), cobrou maior participação do governo do estado no combate à COVID-19, especialmente na compra de medicamentos do kit intubação e na abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).O pedido foi feito durantede uma equipe criada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para verificar a situação da pandemia em Minas.

A equipe visitou a Santa Casa de Misericórdia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e os dois Centros de Referência no atendimento de casos suspeitos de COVID-19 (Unisul e Uninordeste).

O prefeito Robson Magela (Cidadania) disse que chegou o momento em que é "necessária a ajuda do estado" para buscar soluções e alternativos.

“Precisamos de profissionais da área da saúde, precisamos de medicamentos, precisamos ampliar nossos leitos, precisamos buscar o que há de melhor para a nossa cidade no combate à COVID-19. Tudo que fizemos até aqui foi com recursos do município, por isso, entendemos que o estado tem deixado a desejar conosco e que precisa colaborar”, disse.

De acordo com a coordenadora da equipe da SES-MG, Adriana Vilela, o próprio estado encontra dificuldades para ajudar os municípios, e afirma que toda a ajuda possível é oferecida.