Baixa procura: Uberaba avança faixa etária de pessoas com comorbidades

A vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 18 anos começou nesta terça-feira (8/6), em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A aplicação começou nesta terça-feira (8/6), entre 8h30 e 16h, na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) e na ABCZ. A baixa procura pela vacinação contra a COVID-19 de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes graves cadastradas no BPC levou a Prefeitura de, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a iniciar a imunização da 1ª dose da vacina de pessoas destes públicos a partir de 18 anos.A aplicação começou nesta terça-feira (8/6), entre 8h30 e 16h, na Fundação Municipal de Esporte e Lazer () e na ABCZ.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, segue ainda a aplicação de 1ª dose em pessoas com síndrome de Down e pacientes renais em diálise, a partir de 18 anos, que ainda não compareceram aos postos de vacinação.

Com relação a aplicação de 1ª dose em gestantes e puérperas com comorbidades, continua a vacinação em Uberaba apenas com doses da CoronaVac, exclusivamente na Funel.

“A vacinação de 2ª dose prevista no Cartão de Vacinas acontece no mesmo modelo. Pessoas que precisam tomar AstraZeneca podem comparecer a qualquer um dos dois pontos de vacinação, e quem precisa tomar a 2ª dose de Coronavac deve procurar apenas a Funel”, informou a Secretaria de Saúde de Uberaba.

Ocupação de UTI para pacientes com COVID perto do limite

Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 92 estão ocupados.



Dos 60 existentes na rede pública, 57 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 35 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 209 disponíveis, 129 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 96 pacientes; e de 67 da rede privada, 33 estão ocupados.