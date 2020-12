PF apura desvio de R$ 100 milhões de hospital de campanha de Divinópolis

Organização Social investigada pela operação "Entre amigos" estaria envolvida em crimes como fraude em licitações, desvio de recursos públicos e organização criminosa. (foto: Polícia Federal/Divulgação)

Irregularidades

(PF) deflagrou, nesta sexta-feira (11), a operação “Entre amigos”, que apura ode mais de R$ 100 milhões em recursos doe de uma Unidade de Pronto Atendimento () de, Região Centro-Oeste de Minas. O principal alvo da investigação é a o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS), organização social responsável pela gestão das unidades.Trinta mandados são cumpridos pela PF esta manhã - quatro de prisão temporária e 26 de busca e apreensão nas cidades mineiras de Divinópolis, Belo Horizonte, Oliveira, Betim, Contagem, Mateus Leme, Lagoa Santa e São Joaquim de Bicas por 112 Policiais Federais e 10 auditores da Controladoria Geral da União (CGU). O Secretário Municipal de Saúde da cidade, Amarildo de Sousa, foi afastado do cargo.Outros 50 afastamentos de sigilo fiscal e bancário são efetivados esta manhã, além do bloqueio de mais de R$ 2 milhões em bens de nove pessoas jurídicas investigadas no inquérito.tentou contato via e-mail e telefone com a prefeitura e com IBDS, mas ainda não obteve retorno.As investigações apontam que o IBDS praticou diversas irregularidades. Por exemplo, contratações sem divulgação prévia de editais, favorecimento de empresas, compras superfaturadas, e assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios.A CGU também identificou que a instituição foi favorecida pela Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis no processo de qualificação como organização social.O contrato de gestão firmado entre a entidade e o município, incluindo dois termos aditivos, tem valor total de R$ 103.031.420 e vigência de 60 meses. A verba é oriunda de fontes municipais, estaduais e do Fundo Nacional de Saúde (FNS).A operação teve início a partir de uma denúncia de sobrepreço na locação de ambulâncias para o Hospital de Campanha e para a UPA de Divinópolis.Os investigados responderão pelos crimes de Fraude em licitação, desvio de recursos públicos e associação criminosa. Uma vez condenados, podem cumprir de um a 12 anos de prisão.