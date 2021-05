Zema: governo não descarta 3º onda de COVID e faz apelo à população

Governador pede que a população não afrouxe as medidas de prevenção contra a COVID-19 (foto: Marcelo Barbosa/Imprensa MG)

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou nesta quinta-feira (27/05) que não descarta uma terceira onda de COVID-19 no estado e pediu que a população mineira mantenha os cuidados e o isolamento social para evitar o avanço da doença.

“Ainda estamos vivendo um momento muito difícil da pandemia. Nada nos garante que uma terceira onda, pior do que a segunda, possa surgir. Solicito a todos que tenham cuidado. Mantenham o uso de máscara, distanciamento físico e as medidas de higienização”, alertou Zema, durante coletiva de imprensa.

Disse ainda que a luta da sociedade é contra um vírus imprevisível. "O vírus está sofrendo mutações a todo momento. Uma variante mais letal e mais contagiosa pode aparecer. Podemos estar assistindo ao início de uma terceira onda que não sabemos qual vai ser o tamanho”, completou.





Na manhã desta quinta, o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, disse que a curva de transmissão demonstrou uma queda na média móvel de casos em maio em comparação a março e abril, no entanto, os números voltaram a subir.





"Temos um platô com viés de alta", afirmou. Ele reforçou que é importante observar se o estado está entrando em um novo pico, lembrando que a segunda onda ainda não foi controlada.





Visita na Região Central

Zema visitou Três Marias e Felixlândia, ambas na Região Central do estado, onde se reuniu com prefeitos da microrregião e integrantes do setor produtivo e acompanhou a vacinação em um posto de saúde, respectivamente.





“É a primeira vez que um governador vem aqui, ou já tem 70 anos que o último governador veio aqui. É extremamente importante estar nas cidades para sabermos o que acontece com a população mineira que não recebia a atenção devida”, disse.





O governador ainda anunciou sobre os investimentos no entorno da bacia do Paraopeba, a partir de recursos provenientes do termo de reparação assinado pelo Poder Público com a mineradora Vale pela tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019. O Projeto de Lei que prevê a liberação da verba está em análise na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





“Muitas das cidades aqui desta região estão no entorno da bacia do Paraopeba, e muitas delas receberão, via termo de reparação com a Vale, recursos expressivos. Teremos grandes investimentos na área de saneamento, reformas de escolas, melhorias na Saúde e na Segurança. Essas obras deverão se iniciar em breve e representarão uma mudança substancial em toda a região. Nunca se investiu tanto nessas cidades como acontecerá agora. Em todo o estado, serão gerados mais de 300 mil empregos”, concluiu.