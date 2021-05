COVID-19: pedido de internações em Minas aumenta quase 16% em uma semana

Taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, exclusivas para COVID-19, no estado ultrapassa os 75% (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) semana. Além disso, a taxa de incidência da doença no estado apresentou crescimento de 6%. Após a reunião do Comitê Extraordinário COVID-19 nesta quinta-feira (27/5) a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) atualizou os números da pandemia em Minas Gerais Os pedidos de solicitações de internações aumentaram 15,87% na última. Além disso, a taxa de incidência da doença no estado apresentou crescimento de 6%.

De acordo com a SES-MG, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes com a COVID-19 está em 79,55%, enquanto a ocupação de leitos de enfermaria está em 78,21%. Em todo o estado, 253 pacientes aguardam por internação em UTI e outros 410 por um leito de enfermaria.

Dados de Minas Gerais em 27/5/2021:

Ocupação de leitos UTI COVID-19: 79,55%

Ocupação de leitos de enfermaria COVID-19: 78,21%





Com a atualização dos dados, o estado terá 10 regiões na onda vermelha do Plano Minas Consciente, mas pela primeira vez cinco microrregiões avançam para a fase menos restritiva e poderão retomar a economia de forma gradual com a onda verde. Segundo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, essa mudança pode garantir reorganização do sistema de saúde e transferência de pacientes.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz