COVID: com alta de casos em MG, 10 regiões seguem na onda vermelha; veja

Das 14 macrorregiões em MG, 10 permanecem na onda vermelha (foto: SES/MG)

O Comitê Extraordinário COVID-19 realizou nesta quinta-feira (27/5) a reunião semanal para avaliar a situação da pandemia em Minas Gerais e decidiu manter 10 macrorregiões nado Plano Minas Consciente. As macros Centro, Centro Sul, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Oeste, Sul e Triângulo do Sul do estado continuam na fase restritiva.