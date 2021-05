Ibirité começa a aplicar doses da Pfizer em grávidas e puérperas

Apenas duas UBSs de Ibirité aplicarão as vacinas da Pfizer em grávidas e puérperas com comorbidades. Decisão foi para facilitar a logística de aplicação da vacina que, após aberta, precisa ser aplicada em no máximo 6 horas. (foto: Pixabay)

Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começa a imunizar contra a COVID-19 grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) com comorbidades, exclusivamente em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Alcina Campos Taitson e Bela Vista, das 8h às 14h.

LEIA MAIS 16:05 - 24/05/2021 Prefeita disse que índice de testagem da COVID em Uberaba estava errado

15:25 - 24/05/2021 COVID-19: regional de saúde de Uberlândia recebe 5,8 mil doses da Pfizer

14:36 - 24/05/2021 Governo de MG anuncia campanha de distribuição gratuita de máscaras

Demais públicos com comorbidades, que fizerem o cadastro no site da prefeitura até às 23h59 desta segunda-feira (24/5), também passarão a utilizar estes dois postos. Este esquema de vacinação permanece até o dia 28.



As doses aplicadas serão do novo lote da Pfizer. O município recebeu 1.170 unidades. A partir desta terça-feira (25/5),, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começa a imunizar contra a COVID-19 grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) com comorbidades, exclusivamente em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Alcina Campos Taitson e Bela Vista, das 8h às 14h.Demais públicos com, que fizerem o cadastro no site da prefeitura até às 23h59 desta segunda-feira (24/5), também passarão a utilizar estes dois postos. Este esquema de vacinação permanece até o dia 28.As doses aplicadas serão do novo lote da. O município recebeu 1.170 unidades.

Além disso, a Secretaria de Saúde de Ibirité informa que, de terça (25/5) a domingo (30/5), os cadastros no site da prefeitura de pessoas com comorbidades ficarão suspensos, retornado no dia 31.



A vacina contra a gripe segue sendo aplicada nas 20 UBSs, no período da tarde.

“Restringimos a estas duas UBSs devido ao curto prazo para utilização do imunizante da Pfizer, que são cinco dias, e a quantidade pequena de doses que vamos receber: 1170 no total”, explicou a secretária de Saúde de Ibirité, Carina Bitarães.

A secretária estima que as doses da AstraZeneca, que seguem sendo aplicadas em pessoas com comorbidades, devem acabar ainda nesta segunda-feira.



A expectativa é que mais doses deste imunizante sejam enviadas pelo governo do estado ao município até o final da última semana de maio, e que voltem a ser disponibilizadas, na primeira semana de junho, nas 20 UBSs de Ibirité que possuem sala de vacinação.

“O calendário de vacinação das pessoas com comorbidade segue inalterado. No dia 20/5, iniciamos a vacinação das pessoas na faixa etária de 40 a 44 anos; no dia 24, abrimos para 35 a 39 anos; no dia 26, para pessoas de 30 a 34 anos; e no dia 28, para pessoas com 18 anos ou mais. Todas devem fazer o cadastro no site da prefeitura e levar documentos que comprovem a comorbidade, no dia da vacinação. Grávidas e puérperas não precisam fazer o cadastro no site da prefeitura, porém, precisam levar documentos que comprovem a comorbidade”, completou a secretária de Saúde.

Cronograma de vacinação de pessoas com comorbidades