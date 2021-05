COVID-19: regional de saúde de Uberlândia recebe 5,8 mil doses da Pfizer

SRS de Uberlândia vai distribuir as doses para a cidade sede, Araguari e Patrocínio (foto: Reprodução/SRS Uberlândia)

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Uberlândia recebeu na manhã desta segunda-feira (24/5) mais de 5,8 mil doses da vacina Pfizer/Comirnaty contra COVID-19. As unidades serão distribuídas para três cidades sob a responsabilidade da gerência e ainda hoje devem ser entregues a esses municípios, que foram escolhidos pelo estado para a segunda etapa de introdução e expansão das doses do fabricante.







“O imunizante da Pfizer será destinado às pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiências permanentes”, explicou o superintendente regional de saúde, Marcelo José Pires Ferreira.



Recentemente, os servidores da SRS e também de secretarias de saúde da região receberam treinamento para o trabalho com a vacina, que exige cuidados diferentes da usadas até agora, como CoronaVac e AstraZeneca. Entre as novidades está o fato de a vacina ter de ser diluída, e as prefeituras têm que dar garantias de eficiência.



“Os municípios têm que assinar um termo de compromisso onde está descrito qual é o público que deve ser imunizado, como é o manejo da vacina e técnica de aplicação e em qual ambiente ela pode ser utilizada”, explicou o superintendente.







O tempo de validade máximo após abertura do frasco, conservado entre 2°C e 8°C, é de 6h. As unidades de saúde devem manter procedimentos orientados à utilização integral das seis doses (0,3 ml) por frasco no período de funcionamento/vacinação