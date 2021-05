Prefeita disse que índice de testagem da COVID em Uberaba estava errado

"Nós temos que falar sim sobre a falta de condições de trabalho que nós encontramos na gestão municipal", disse a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, por meio das redes sociais (foto: Prefeitura de Uberaba) A Prefeitura de Uberaba divulgou neste último final de semana que a taxa de positividade de testagem para a COVID-19 na última semana epidemiológica (16 a 22 de maio) foi de 36,21% e, desta forma, a cidade continua com as atuais medidas restritivas.



Por outro lado, a prefeita Elisa Araújo (Solidariedade) disse, por meio das redes sociais, que os índices da doença em Uberaba não estão representando a realidade e que a saúde do município não conta com um sistema informatizado para que se possa apurar os dados da COVID-19 de forma rápida.

LEIA MAIS 15:25 - 24/05/2021 COVID-19: regional de saúde de Uberlândia recebe 5,8 mil doses da Pfizer

14:36 - 24/05/2021 Governo de MG anuncia campanha de distribuição gratuita de máscaras

14:12 - 24/05/2021 'Vacinômetro' em MG: saiba quantas pessoas já foram vacinadas na sua cidade

“Tem muita coisa sendo feita de forma manual. A gente está trabalhando muito para mudar isso, e nessas conferências, principalmente após o último decreto, que estabelece a taxa de positividade como um dos itens para ser considerado, nós descobrimos que os resultados dos exames negativos de diversos estabelecimentos comerciais não estavam sendo comunicados. E sem contabilizar muitos testes negativos, os índices não vão representar a realidade", disse.



Ela falou também sobre falta de estrutura. "Nós temos que falar, sim, sobre a falta de condições de trabalho que nós encontramos na gestão municipal. Muitos processos nós iniciamos do zero”, desabafou.



“Tem muita coisa sendo feita de forma manual. A gente está trabalhando muito para mudar isso, e nessas conferências, principalmente após o último decreto, que estabelece acomo um dos itens para ser considerado, nós descobrimos que os resultados dos exames negativos de diversos estabelecimentos comerciais não estavam sendo comunicados. E sem contabilizar muitos testes negativos, os índices não vão representar a realidade", disse.Ela falou também sobre falta de estrutura. "Nós temos que falar, sim, sobre a falta de condições de trabalho que nós encontramos na gestão municipal. Muitos processos nós iniciamos do zero”, desabafou.

No dia 12, a Prefeitura de Uberaba publicou decreto de enfrentamento à COVID-19 com prazo de validade ou não até o próximo sábado (22/5), dependendo da taxa de positividade da doença.



Segundo o antigo decreto municipal, se esta taxa de positividade de testagem para o novo coronavírus se mantivesse, até neste dia, maior que 40%, seriam aplicadas na cidade as restrições da onda roxa do Minas Consciente.



Mas, como a taxa de positividade da testagem ficou entre 30% e 40%, segue autorizada, desde que seguidas as medidas sanitárias do distanciamento social, a entrada de clientes em lojas até as 18h e em bares, restaurantes e demais estabelecimentos de alimentação, até as 20h.



Além disso, as reuniões, missas ou cultos nos templos seguem permitidos até as 20h.

A Taxa de Positividade é o resultado do número de testes positivos dividido pelo número total de testes realizados (positivos e negativos) e multiplicado por 100, para se obter a proporcionalidade.





Secretário de Saúde fala sobre incoerência de informações

De acordo com o secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo, a forma de apuração de dados para compor a Taxa de Positividade resultou no índice superestimado de 48% na semana de 9 a 15 de maio.

“Assim que iniciamos a conferência de dados da testagem, verificamos uma incoerência nas informações repassadas à Secretaria Municipal de Saúde: os dados da testagem negativa não estavam sendo informados na totalidade. A ausência dessas informações gerou um cenário onde a positividade ficou superestimada", disse.

Segundo Bóscolo, a distorção será corrigida. "Para corrigir essa distorção, estão sendo conferidas todas as informações recebidas por nós, da Secretaria de Saúde. Com esse ajuste nas informações, a taxa de positividade na semana de 16 a 22 de maio teve uma queda importante. Com isso, o município segue sem alteração das medidas em vigor no decreto 481", afirmou.

UTI/COVID no limite

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite de domingo (23/5), dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 94 estão ocupados. Dos 60 existentes na rede pública, 55 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 39 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 209 disponíveis, 155 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 120 pacientes; e de 67 da rede privada, 35 estão ocupados.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 129 novos casos da doença e cinco mortes.