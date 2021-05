Idosos recebem a 2ª dose da CoronaVac, em Valadares, nesta quarta (12/5)

As doses de CoronaVac chegaram ao aeroporto de Governador Valadares nesta terça-feira (11/5) (foto: Juninho Nogueira/Divulgação) Os idosos com idade acima de 70 anos, finalmente, poderão tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19, a CoronaVac, em Governador Valadares. A prefeitura recebeu, nesta terça-feira (11/5), 1.620 doses da vacina.

A segunda dose da CoronoVac será aplicada no grupo prioritário acima de 70 anos, em 12 postos de saúde, a partir desta quarta-feira (12/5), entre 8h e 12h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares informou que as pessoas devem levar documento de identidade com foto, cartão do SUS e o cartão de vacinas que comprove que ele já recebeu a primeira dose do imunizante.



As pessoas domiciliadas e acamadas nesta faixa etária serão vacinadas em casa por uma equipe específica.

A SMS informou também que a aplicação de primeiras doses da AstraZeneca vai acontecer normalmente para o atual público determinado pelo Ministério da Saúde, pessoas com comorbidades e com idade entre 54 a 59 anos, pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos e pessoas com deficiência permanente.

As gestantes precisam ficar atentas em relação à vacina AstraZeneca, que está suspensa temporariamente por uma recomendação da Anvisa, até que haja uma orientação do Ministério da Saúde para a retomada.

Confira os pontos de vacinação: