Justiça permite greve de 20% do transporte coletivo de Uberaba

Motoristas do transporte coletivo durante manifestação em frente à Prefeitura de Uberaba, na manhã desta terça-feira (11/5) (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã) Após o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros ( Sintracol) de Uberaba comunicar às autoridades locais que os motoristas de ônibus da cidade entrariam em greve nesta terça-feira (11/5), por causa da falsa promessa da prefeitura em vacinar a categoria contra a COVID-19, a Justiça não considerou a paralisação inconstitucional, mas determinou que 80% da frota permaneça em circulação, sob pena de multa diária de R$ 100 mil pelo descumprimento.

A Prefeitura de Uberaba nega que houve a promessa de data de início da vacinação contra a COVID-19 para os motoristas de ônibus ainda neste mês de maio.



Segundo o secretário Municipal de Defesa Social, Glorivan Bernardes, o que houve foram conversas com o pessoal do Sintrol Uberaba para incluir os motoristas em projeto de pesquisa sobre vacinas, sendo que não foi combinado prazo para vacinação.

“A Prefeitura é obrigada a seguir as diretrizes do Plano Nacional de Imunização e toda a remessa de vacinas já chega com os grupos prioritários a serem atendidos”, declarou.

Em busca de uma solução para o impasse, Bernardes e sua equipe se reuniram, nesta terça-feira, com os dirigentes sindicais Roberto Alexandre Vieira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (Sintracol) de Uberaba, André Campos, presidente da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba (Transube), entre outros representantes sindicais.



No entanto, após a reunião nada foi resolvido e a greve de 20% da frota de transportes coletivos de Uberaba continua por tempo indeterminado.

A expectativa da categoria era de que após a reunião fosse resolvido o fim da paralisação, a partir de uma definição de data para vacinar os motoristas do transporte coletivo contra a COVID-19.



Mas esta data não foi repassada pelo secretário de Defesa Social de Uberaba, Glorivan Bernardes.

“De acordo com o Programa Nacional de Imunização, a partir desse mês de maio nós já estamos nesse rol de prioridades. Agora vai demandar do poder Executivo para organizar a vacinação para nossa categoria”, afirmou Vieira, em entrevista à Rádio JM.

O secretário de Defesa Social, Glorivan Bernardes, declarou que o governo municipal vem se empenhando junto ao governo federal para inclusão dos motoristas entre os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Além disso, ele se comprometeu a levar ao conhecimento do estado e do Ministério da Saúde a inclusão desses profissionais em projeto de pesquisa sobre vacinas da UFTM.

Vacinação contra H1N1 e teste da COVID

Após o Sintrol sinalizar a greve no último final de semana, a Prefeitura de Uberaba emitiu nota declarando que os trabalhadores das empresas Líder e Viação São Geraldo Sacramento, representados pelo Sintracol, seriam vacinados contra o vírus H1N1 a partir desta segunda-feira, 10 de maio.

Também a partir desta data, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começou a testagem de COVID-19 em toda a categoria.

A testagem e a vacinação ocorreram nesta segunda e terça-feira (10 e 11/5), na garagem da Líder Empresa de Transportes Ltda.

Dez primeiros dias de maio em Uberaba já foram piores que o mesmo período de abril

Segundo informações do Observatório COVID Uberaba, nos 10 primeiros dias de abril, 62 pessoas morreram na cidade e foram registrados 1.331 novos casos.



Já nos 10 primeiros dias de maio, foram contabilizadas no município 71 mortes causadas pela COVID-19 e 1.464 novos casos.

A situação da ocupação dos leitos hospitalares/COVID também continua preocupante e perto do colapso, principalmente os de UTI. Assim como nos meses de março e fevereiro, esta ocupação, tanto pública como privada, continua no limite ou perto disto.

Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 89 estão ocupados, sendo que, de 60 existentes na rede pública, 49 estão com pacientes.



Dos 43 da rede privada, há 40 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 205 disponíveis, 169 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 123 pacientes; e de 63 da rede privada, 46 estão ocupados.