Profissionais da saúde aguardam horas para tomar vacina em Betim

Segundo relato de agente de saúde, não havia horário marcado, apenas foi informado que a vacinação começaria às 9h. Houve grande fila de espera (foto: Arquivo Pessoal) Nesta terça-feira (11/5), os trabalhadores da saúde seguem sendo vacinados contra a COVID-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest) é o local onde estão se concentrando as aplicações desse grupo prioritário.



No período da manhã, nesta terça, trabalhadores tiveram que enfrentar uma longa fila e denunciaram aglomeração no local.

“São quatro pessoas para registrar os documentos e apenas duas aplicando as vacinas. Muitos saíram no horário de trabalho para ire encontraram uma enorme fila de espera. Eu cheguei às 9h e saí por volta das 11h55, quase três horas. Muitos que estão lá não vão conseguir nem almoçar para retornar ao trabalho”, disse a agente de saúde Neia Gandra, que relatou, ainda, que os atendentes não estavam oferecendo álcool em gel e gravou por celular a fila no local.

Segundo Neia, havia profissionais de todos os hospitais de Betim, tanto da rede pública quanto da privada, mas que a prefeitura não havia marcado horário específico para cada pessoa, tendo informado apenas que ocorreria a partir das 9h.







Até o fechamento desta matéria a Prefeitura de Betim não havia dado retorno sobre o protocolo para a vacinação no Cerest e qual o provável motivo pela grande fila de espera.

Betim começa a segunda etapa da vacinação contra a gripe

Professores das redes pública e particular, além de pessoas com idade a partir de 60 anos, poderão receber a partir desta terça-feira (11/5) até o dia 8 de junho, a vacina contra a gripe (vírus influenza), em Betim.



Esta é a segunda etapa da imunização contra a gripe e ocorrerá nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, das 8h às 18h.

Para ser vacinado é necessário apresentar o Cartão SUS, o cartão de vacinação e um documento de identidade com foto. Assim como a primeira etapa, essa também segue o Calendário Nacional de Vacinação.

Realizada simultaneamente à vacinação contra a COVID-19, a imunização contra a gripe gera algumas dúvidas. Uma das principais é justamente se as duas vacinas podem ser tomadas no mesmo dia ou em intervalos curtos.



O secretário municipal de Saúde de Betim, Augusto Viana, esclarece que é necessário haver um espaço mínimo de 14 dias entre a aplicação das vacinas e, por isso, as pessoas precisam ficar atentas.

Viana destaca, também, a importância da imunização deste público-alvo selecionado para receber as doses.



“As pessoas dos grupos prioritários precisam entender que a gripe pode levar à internação e ao óbito. Como existe vacina, não podemos permitir que ocorram internações por esses tipos de gripe, já que isso também impacta em um aumento na demanda de leitos na rede”, destacou o secretário.

No próximo sábado (15/5), o “Dia D” da imunização atenderá aos grupos prioritários das duas fases iniciais da campanha, nas 36 unidades básicas de saúde de Betim. Pessoas contempladas na primeira etapa do calendário, mas que não conseguiram ser vacinadas, como profissionais de Saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas, além do grupo contemplado nesta segunda etapa, poderão ser vacinados das 7h às 17h.



Com isso, quem não teve disponibilidade para ir às unidades receber a vacina nos dias úteis terá mais uma oportunidade de garantir a imunização.