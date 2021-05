Pista de caminhada do Parque Ecológico de Itabirito é reaberta

Pista de caminhada do Parque Ecológico foi reaberta, mas parque continua fechado para visitações (foto: Prefeitura de Itabirito/Divulgação) Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), reabriu a partir desta terça-feira (11/5) a pista de caminhada do Parque Ecológico Municipal. As medidas de biossegurança continuam sendo exigidas aos frequentadores, que poderão utilizar o espaço de terça a sexta-feira, das 6h às 20h.

A cidade está na onda vermelha desde 1º de maio e segue as diretrizes do programa Minas Consciente, do governo do estado.



Na onda vermelha, o comércio segue funcionando sem restrições e a única exigência é que mantenham um distanciamento maior entre as pessoas.

A flexibilização da reabertura contempla apenas a pista de caminhada e o Parque Ecológico continua proibido para visitações. Apenas as portarias 1 (principal, na Avenida Queiroz Júnior) e 3 (bairro Nossa Senhora de Fátima) estarão abertas.

Ao entrar, os visitantes devem higienizar as mãos na portaria, usar máscaras e recipientes de água individuais, além de evitar aglomerações na pista de caminhada, mantendo sempre um distanciamento entre as pessoas.

“A reabertura do Parque Ecológico é uma forma de liberar aos cidadãos um lugar para caminhar com segurança e tranquilidade. Mesmo com as restrições, o espaço é uma importante ferramenta de incentivo à prática esportiva e de contato com a natureza durante a pandemia”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Frederico Leite.

A secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está, atualmente, estudando a possibilidade de adotar o sistema de agendamento para visitas ao zoológico municipal, um dos principais atrativos do Parque, reunindo espécies como macacos-prego, jabutis, iguanas, tucanos e araras-canindé. O Parque Ecológico está fechado desde abril de 2020, em razão da Pandemia.

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (11/5), relata que Itabirito soma 10.863 casos confirmados da COVID-19, sendo 10.473 já recuperados e 109 mortes pela doença.



No momento, a taxa de RT na Grande BH é de 0,97%.

Prefeitura implanta Central de Vacinação e abre cadastro para vacinar pessoas com comorbidades

Com o objetivo de garantir mais segurança à população e evitar aglomerações, a Prefeitura de Itabirito implantou a Central de Vacinação contra a COVID-19 na área da Julifest.



Este é um espaço aberto, de grande porte, no Bairro Lourdes, onde geralmente acontecem os eventos da cidade.

Na Central de Vacinação, a imunização será realizada em tendas conforme a regionalização das Unidades Básicas de Saúde - UBSs. As pessoas a serem vacinadas são previamente informadas por e-mail, por contato telefônico ou visita de agente de saúde sobre data e horário da imunização.