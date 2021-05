Motoristas de ônibus de Uberaba dizem que vão parar após falsa promessa

Sintracol Uberaba já notificou empresas e prefeitura sobre a paralisação (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Como forma de pressionar o município para incluí-los no grupo prioritário da vacinação contra a COVID-19, os motoristas de ônibus de Uberaba afirmam que vão entrar em greve a partir desta terça-feira (11/5).

Por meio de suas redes sociais, o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (Sintracol) emitiu nota afirmando que a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), descumpriu acordo firmado com a categoria.

De acordo com a diretoria do Sintrol Uberaba, os trabalhadores do transporte coletivo da cidade haviam ouvido promessa da prefeita Elisa Araújo (Solidariedade) para a realização da testagem em massa e aplicação da vacina contra Influenza no dia 10 de maio de 2021, e que, após 15 dias da vacinação, a categoria receberia também a dose para imunização contra a COVID-19.



“Mas, quando tivemos acesso ao ofício formalizado, identificamos que a vacina contra o coronavírus não estava na data combinada”, declarou o presidente da entidade, Roberto Alexandre Vieira.

Segundo ele, o Sindicato então entrou em contato com o secretário de Defesa Social, Glorivan Bernardes. “Ele nos disse que, segundo a secretária adjunta da Secretaria da Saúde, não teria como manter o compromisso de vacinar os trabalhadores contra a COVID-19. Sem compromisso firmado, voltamos à estaca zero. Com isto, terça-feira (11), paramos”, garantiu Vieira.

Durante Assembleia na semana passada, ainda de acordo com presidente do Sintrol, 99% da categoria se manifestou a favor da paralisação das atividades.

Por outro lado, o secretário municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes, Glorivan Bernardes, afirmou, em entrevista à Rádio JM, que não houve a promessa de início da vacinação contra a COVID-19 para os motoristas de ônibus ainda neste mês de maio e que vai acionar a Justiça contra a greve dos motoristas do transporte coletivo a fim de evitar a paralisação do serviço.

Bernardes declara que teve conversas com o pessoal do Sintrol Uberaba para incluir os motoristas em projeto de pesquisa sobre vacinas e não foi combinado prazo para vacinação.

“A Prefeitura é obrigada a seguir as diretrizes do Plano Nacional de Imunização e toda a remessa de vacinas já chega com os grupos prioritários a serem atendidos”, declarou.

Vacinação contra H1N1 e teste da COVID

Após Sintrol sinalizar greve, Prefeitura de Uberaba emitiu nota declarando que os trabalhadores das empresas Líder e Viação São Geraldo Sacramento, representados pelo Sintracol, serão vacinados contra o vírus H1N1 a partir desta segunda-feira, 10 de maio.

Também a partir desta data, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começa a testagem de COVID-19 em toda a categoria.

“As duas ações são resultado de compromisso firmado pela prefeita Elisa Araújo com o Sintracol, em reunião nesta quinta-feira (6), no gabinete da chefe do Executivo, da qual participaram o presidente da entidade, Roberto Alexandre Vieira e demais dirigentes sindicais.

A testagem e a vacinação acontecem na segunda e terça-feira (10 e 11/5) na garagem da Líder Empresa de Transportes Ltda., localizada no Bairro Olinda. Trabalhadores devem se dirigir à avenida Dona Maria de Santana Borges, 1.105, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h”.

Ainda segundo a nota, o governo municipal está empenhado em incluir a categoria entre os grupos prioritários do Programa Nacional de Imunização para vacinação contra COVID-19 e, nesse sentido, a prefeita Elisa Araújo reafirmou o compromisso de apresentar aos governos estadual e federal a inclusão desses profissionais em projeto de pesquisa sobre vacinas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Começa nesta segunda (10/5) em Uberaba a vacinação de pessoas com comorbidades

Uberaba iniciou, nesta segunda-feira (10/5), a vacinação contra a COVID-19 de gestantes e puérperas (45 dias após o parto) com comorbidades, pessoas com síndrome de Down, acima de 18 anos, e pacientes renais em diálise. Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Saúde dá sequência à vacinação de 1ª dose dos profissionais de força de segurança, salvamento e armadas.

Em relação ao novos grupos que começam a ser imunizados, a vacinação se dará mediante apresentação de documentação comprobatória da condição da pessoa e acontecerá nos pontos de vacinação da Funel, no Abadia, Cemea Boa Vista e Shopping Uberaba até às16h.

De acordo com a Secretária de Saúde de Uberaba, já nesta quarta-feira (12/5) terá início a vacinação de pessoas com comorbidades, de 58 a 59 anos, e pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 58 a 59 anos.

UTI/COVID de Uberaba está no limite desde fevereiro

Assim como em março e fevereiro, a ocupação UTI/COVID, tanto pública como privada, continua no limite ou perto disto.

Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 93 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 51 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 42 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 205 disponíveis, 171 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 114 pacientes; e de 63 da rede privada, 57 estão ocupados.