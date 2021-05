Suíte de motel pega fogo em Montes Claros

Fogo destruiu totalmente a mobília de uma suíte do motel (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Uma suíte de um motel pegou fogo na manhã desta segunda-feira (10/5), em Montes Claros, no Norte de Minas. Um homem de 26 anos, que estava no local, ficou ferido e teve que ser encaminhado ao hospital da cidade. O incêndio foi controlado pelo Corpo dos Bombeiros e não atingiu outras acomodações do estabelecimento.

A mobília do apartamento foi totalmente destruída pelas chamas. Mas o fato não chegou a assustar os casais que estavam nos apartamentos próximos à suíte incendiada, conforme informou uma funcionária do motel, que fica situado no Bairro Santo Antônio, na saída de Montes Claros para Bocaiúva.

Os bombeiros tiveram que usar roupas apropriadas para o combate ao fogo, cujas causas ainda são desconhecidas. A perícia esteve no local para fazer levantamentos, mas ainda não se sabe quando o resultado será divulgado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o hóspede da suíte incendiada sofreu queimadura nas mãos e inalou fumaça. Por isso, precisou ser socorrido por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros, onde permanece internado. De acordo com a assessoria do hospital, o estado do paciente é estável. Conforme apurou a reportagem, o homem deu entrada no motel por volta da 1h40. Ele estava sozinho e chegou ao local em um Uber.