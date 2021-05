Apartamento pega fogo no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de BH; veja

Prédio está localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um apartamento pegou fogo na rua Muzambinho, Bairro Anchieta, região Centro-Sul de Belo Horizonte, no final da manhã desta quinta-feira (6/5). O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que saíam do 2º andar.

Fumaça preta se alastrou por quase todo o apartamento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Defesa Civil foi chamada para avaliar os riscos à estrutura do prédio. Além disso, uma perícia será realizada para investigar as causas do incêndio, que demorou 40 minutos para ser controlado e consumiu cerca de 1 mil litros de água.

Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio com cerca de 1 mil litros de água (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher estava no apartamento e os próprios vizinhos ajudaram a tirá-la. Eles também tentaram apagar o incêndio assim que começou. A moradora teve um ferimento no rosto e foi levada por familiares a um hospital.

Os bombeiros fizeram vistoria em todos os andares e a Polícia Militar também esteve no local para prestar socorro.

*Estagiária sob supervisão ad editora-assistene Vera Schmitz