Sindicato oferece dossiê ao MP para suspender aulas presenciais em BH

Escolas infantis de BH voltaram a receber os alunos na semana passada (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



As polêmicas sobre a reabertura das escolas não param. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede/BH) elaborou um dossiê com documentos que argumentam o pedido de suspensão das aulas presenciais e enviou ao Ministério Público e à prefeitura.





O dossiê foi protocolado nesta terça-feira (11/5) com um pedido de reunião. Entre os documentos, o sindicato alega que houve registro de pessoas contaminadas por COVID-19 em pelo menos 10 escolas da capital, tendo sido 16 trabalhadores infectados pelo novo coronavírus.









Ainda de acordo com a entidade sindical, a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Itamarati, na Região da Pampulha, foi uma das instituições que precisaram fechar as portas por causa de detecção de caso suspeito de COVID-19.





A presidente do Sind-Rede, Vanessa Portugal, disse que a prefeitura esclarece o comportamento durante as aulas presenciais e reafirma os protocolos, mas não reconhece as denúncias feitas pelo sindicato.





“Temos denúncias de casos de mais de uma contaminação na mesma instituição, o que é justamente o que nos preocupa. Apesar de não ter certeza se o vírus foi transmitido na unidade, a hipótese não pode ser descartada”, afirmou.





Falha nos protocolos





“No dossiê a gente explica o por quê. Desde a questão de não conseguir que a criança siga os cuidados necessários, e, como existe um grau de contaminação muito alto, essa fragilização é um risco nesse momento”, afirmou a presidente.





O sindicato também reclama da estrutura das escolas. “Em quase nenhuma foi feita obra de adequação, algumas estão em obras e atendendo crianças ao mesmo tempo”, disse Vanessa Portugal.





Ainda segundo o Sind-Rede, a prefeitura proibiu os professores que se negam ao trabalho presencial de realizarem o trabalho de maneira remota.





“Precisamos disciplinar essas coisas, não tem uma organização. Além disso, hoje o número de crianças que tem ido às escolas é baixo, menos de 25% dos que foram convocados têm ido. Há uma dúvida sobre a saúde das pessoas.”

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que elaborou um protocolo com normas de funcionamento e nota técnica específica sobre as medidas relacionadas ao monitoramento dos funcionários e alunos que estiverem em atividades presenciais, em casos suspeitos de COVID-19.





A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. "As Secretarias Municipais de Saúde e de Educação têm monitorado, rigorosamente, a situação das unidades e os profissionais que apresentam sintomas compatíveis com a Covid-19 são imediatamente afastados e encaminhados para testagem. Sobre a denúncia do Sindicato ao Ministério Público, informamos que todos os questionamentos que o Sindicato apresenta à secretaria são avaliados, investigados e respondidos em tempo real, não havendo nenhum caso inconcluso pela Secretaria perante a representação sindical", diz o texto.





Retomada das aulas

Em 26 de abril, houve a retomada para crianças com idades de até 5 anos e 8 meses, que cursam o ensino infantil nas escolas particulares. Em 3 de maio, voltaram os alunos da rede municipal.





A Secretaria Municipal de Educação informou que, no total, são cerca de 108 mil crianças nessa faixa etária, divididas entre a rede própria (52.818), as creches parceiras (27.447) e a rede privada (28.112).





A suspensão das aulas nas escolas da capital foi determinada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) no Decreto 17.304, de 18 de março de 2020. As aulas presenciais ficaram suspensas por quase 13 meses.





Em agosto do ano passado, Kalil afirmou que o ensino remoto é uma “agressão à pobreza”. A crítica voltou a ser feita em 30 de novembro, ao participar do programa Roda Viva, em resposta a pergunta do Estado de Minas.



“O ensino remoto deu certo em algum lugar? Se deu certo, vou lá aprender. No Brasil, fracassou. Não vou copiar coisa que fracassou”, disse.





Na época, explicou que a prefeitura seguiria plano pedagógico de dois anos em um. Em agosto, Kalil afirmou que as aulas presenciais na capital estavam condicionadas à oferta de uma vacina contra a COVID-19, o que, na época, estava em fase de pesquisa.



No entanto, os professores retornam às salas de aula sem terem sido imunizados.

A não vacinação da categoria, a queixa em relação aos protocolos sanitários e o número de casos de COVID-19 por 100 mil habitantes levaram os professores da rede municipal a decretar “greve sanitária” desde o último dia 20, depois de assembleia virtual.