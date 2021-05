Na véspera da volta às aulas, escolas infantis de BH têm cartazes de greve

A volta das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal de Belo Horizonte ocorre em meio a indicativo de greve de professores.Neste domingo (2/5), véspera do retorno, %u200Ba reportagem doflagrou Emeis com cartazes nas portas com comunicados de greve.

A Emei Timbiras está preparada para volta às aulas nesta segunda-feira (3/1) (foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)

Na Emei Vila Estrela, na Rua Primavera, no Bairro Santo Antônio, além dos cartazes que indicavam paralisação, chamava a atenção o aspecto de abandono da escola.Já na Emei Timbiras, no Centro, as sinalizacões instaladas mostram toda uma estrutura preparada para receber os alunos.A Prefeitura de Belo Horizonte voltou a garantir o retorno das atividades nesta segunda-feira. A confirmação foi feita mesmo depois de uma servidora da educação ter contato com um caso confirmado de COVID-19 . Ela trabalha na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Piratininga, em Venda Nova.