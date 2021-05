Escolas infantis de BH retomam aulas com poucos alunos

Crianças de 0 a 5 anos e 8 meses retornam às aulas presenciais nesta segunda-feira (3/5) em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) volta às aulas na rede pública de Belo Horizonte nesta segunda-feira (03/5) foi marcada por incertezas. Pais de alunos se dizem confusos a respeito do entrave entre os professores e a prefeitura em relação a greve sanitária. Apesar disso, na maior parte das escolas da capital as aulas voltaram com diversos protocolos de segurança contra a COVID-19, mesmo com o registro de falta de alguns materiais. na rede pública denesta segunda-feira (03/5) foi marcada por incertezas. Pais de alunos se dizem confusos a respeito do entrave entre os professores e a prefeitura em relação asanitária. Apesar disso, na maior parte das escolas da capital as aulas voltaram com diversos protocolos de segurança contra a, mesmo com o registro de falta de alguns materiais.





A categoria decidiu por uma greve sanitária nos últimos dias para impedir o retorno presencial. A prefeitura tem informado que considera a ação legítima, mas lembra que a adesão ou não depende de cada servidor. Eles também reivindicam prioridade na vacinação contra a COVID-19 para retornar às escolas. Ou o controle da pandemia, que ainda está longe de acontecer.

A professora Ana Paula Rodrigues Nascimento, de 39 anos, trabalha com o ensino infantil há 10 anos. Para ela, o retorno presencial deveria vir após a imunização da categoria. "A volta às aulas está sendo um desafio, mas a gente tá com a expectativa que seja boa de receber as crianças como elas merecem. Apesar disso, eu gostaria que a gente pudesse vacinar antes", afirmou. "Mas com os protocolos estamos com um retorno seguro", garantiu.

Movimento é pequeno ainda nas Emeis e creches de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









“Eu só fui ter a confirmação de que as aulas iriam voltar na sexta-feira [30/4] à tarde. A gente fica na expectativa desse retorno depois de tanto tempo em casa e ficar sem saber se as professoras do meu filho iriam voltar ou não deixa a gente bastante angustiado", declarou. Em algumas escolas, inclusive, foram colados Esse impasse levantou uma incerteza, que dominou o pensamento dos pais, sem saber se teria aula ou não. Marcelo Paulino é pai de Marcela Nunes, de 5 anos, e levou a filha à Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Vila Estrela, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Para ele, essa falta de informações deixa os pais apreensivos.“Eu só fui ter a confirmação de que as aulas iriam voltar na sexta-feira [30/4] à tarde. A gente fica na expectativa desse retorno depois de tanto tempo em casa e ficar sem saber se as professoras do meu filho iriam voltar ou não deixa a gente bastante angustiado", declarou. Em algumas escolas, inclusive, foram colados cartazes do Sind-Rede BH informando sobre a greve

Aulas na UMEI Sagrada familia ainda não voltaram, cartazes de greve na entrada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Marcelo Augusto Shirata é pai de Felipe Shirata, de 5 anos. Para ele, estava complicado conseguir manter o filho em casa sem atividades. “O Felipe estava super animado para chegar esse momento, não aguentava mais ficar em casa. A gente acha importante ele estar de volta às aulas”, disse. “Esse tempo em casa foi bem difícil de lidar com o confinamento, ele não tinha acompanhamento nenhum e ele ficava muito ansioso”, acrescentou.





Ele acredita que é possível voltar às aulas presenciais com segurança seguindo os protocolos. “Temos muito medo do que a gente está vivendo, mas acho que seguindo as recomendações e estando bem paramentado é o principal”, afirmou.





E em meio a tantos questionamentos outro impasse: falta de equipamentos. Entre as diversas escolas infantis da capital que a reportagem do Estado de Minas percorreu hoje, a diretora de uma delas, que preferiu não se identificar, afirmou que ainda estão faltando alguns materiais importantes para garantir alguns dos protocolos, como tapete sanitizante, face shield, máscaras infantis e adulto, termômetro, caixas organizadoras, carrinho para levar os alimentos já que as crianças não podem sair das salas para lanchar. Ela também citou o material para o Kit dos alunos se higienizarem em casa, conforme orientação da prefeitura.





A reportagem do Estado de Minas solicitou informações sobre o protocolo de volta às aulas para a Prefeitura de Belo Horizonte, mas até o fechamento da matéria ainda não teve retorno.